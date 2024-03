Valeria Vegas se revuelve contra el director de Sonsoles Ónega por una «cuestión de ética»

Aunque Sonsoles Ónega se haya cogido vacaciones de Semana Santa, este Jueves Santo ‘Y ahora, Sonsoles’, ha acudido puntual a su cita con los espectadores de Antena 3. Pero, en su lugar, ha sido Rebeca Haro la que se ha puesto al frente del programa y la que ha tenido que lidiar con un momento de tensión en directo entre Valeria Vegas y el director del formato.

La presentadora venía de entrevistar al director de ‘Equipo de investigación’, ya que este viernes emiten la entrevista a Alín, última pareja de Cristina Ortiz, popularmente conocida como La Veneno. Si bien ‘Y ahora, Sonsoles’ asegura que es la primera vez que hablará en televisión, esto no es cierto. Puesto que Lydia Lozano fue la encargada de conseguir esa entrevista en exclusiva para ‘Sálvame’.

Rebeca Haro, tras acabar su entrevista con el director del programa de investigación, daba comienzo la sección de corazón. Era en ese momento cuando Valeria Vegas no podía quedarse callada ante lo que acababa de contemplar: «Voy a apuntar algo, porque me toca de cerca, porque se ha hablado de una persona que yo conozco, de la muerte de una amiga. Y nada…».

Valeria Vegas explota contra el director de ‘Y ahora, Sonsoles’

Mientras la colaboradora hablaba, se escuchaba de fondo una voz, que provenía del director. Algo que no gustaba nada a Valeria Vegas, que estallaba contra él en pleno directo: «No, lo siento. Si un delincuente tiene que hablar, que el delincuente… ¿Y si matan a una amiga tuya? Y tienes que escucharlo y pasar como si nada. España va a pensar: ‘¿Esta señora es gilipollas?’. Y no lo soy».

Ante este enfado de su compañera, la presentadora le daba la palabra: «Ay, vale, vale. No te enfades… Dilo». «Perdón, pero es que es una cuestión de ética. Si los delincuentes tienen que hablar para contar la verdad, no. Esto de su verdad… Estoy a favor de que a la gente se le pague, que la gente… Bueno, mira, me voy a callar, porque alimento…», concluía Valeria Vegas, visiblemente molesta e indignada.

Antes de cambiar de tema, Rebeca Haro añadió: «En cualquier caso, mañana veremos ese resultado en el programa de ‘Equipo de investigación'». Será este viernes 29 de marzo cuando se emitirá en el formato de La Sexta la entrevista que Gloria Serra le hizo a Alín, exnovio de Cristina Ortiz y la última persona que la vio con vida.