'Supervivientes' anuncia un nuevo fichaje para suplir a Alma Bollo que tiene vínculo con un concursante y dará que hablar

No lleva ni una semana en emisión y 'Supervivientes All Stars' ya ha sufrido la primera baja de la tercera edición. Y no ha sido por abandono, sino por recomendación médica. Alma Bollo se ve obligada a decir adiós a la aventura tras tener que ser evacuada por fuertes dolores.

Tan solo dos días después del estreno del programa, el pasado jueves, la influencer empezó a encontrarse mal, por lo que precisó de asistencia médica y, posteriormente, fue evacuada en helicóptero. Aunque ella en todo momento estaba decidida a continuar concursando, finalmente no ha podido ser, como así le ha informado Sandra Barneda durante el primer 'Conexión Honduras' de este domingo.

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La presentadora conectó con Alma Bollo, quien se encontraba convaleciente en el hospital y luciendo un collarín. Desde allí, la joven explicó cómo sucedió todo: "La primera noche empecé a dormir y a las horas me desperté por un dolor muy fuerte en el cuello. No sé si estaba encima de una roca o qué pasó. Por la mañana me dolía, pero pensé que era de la postura. Le quité importancia".

Incluso recuerda que continuó con su rutina: "Fuimos a pescar, y cuando volvimos, me agaché y me mareé muchísimo. Me senté, me vestí, pero cada vez me encontraba peor. Me tumbé, porque las piernas me empezaban a hormiguear y nunca me había pasado. Ya no tenía fuerzas para levantarme y les pedí que me llamaran a alguien".

La concursante de 'Supervivientes All Stars' explica que, poco después, "llegó el equipo médico y ahora estoy con mucha pena, porque no sé que pasará pero no me quiero ir. Irme ahora sería perder, porque no me ha dado tiempo ni de concursar", lamento. Para intentar animarla, el programa le permitió una videollamada con su madre, Raquel Bollo, quien le dejó claro que "pase lo que pase eres una ganadora".

Un nuevo concursante "explosivo" suplirá la marcha de Alma Bollo en 'Supervivientes All Stars'

Acto seguido, Sandra Barneda leyó el parte médico y la decisión de los facultativos sobre su futuro en el concurso: "Tras realizar las pruebas pertinentes, se ha detectado una lesión que pese a presentar buena respuesta al tratamiento, desaconseja su permanencia en la aventura. Por ello se va a proceder a su traslado a España". Unas palabras que provocaron el llanto desconsolado de Alma. Ni siquiera las palabras de consuelo de su madre lograron calmarla.

Eso sí, la influencer tuvo la oportunidad de poder despedirse de sus compañeros. "Deciros que no puedo continuar la aventura. Sabéis que tenía muchas ganas, mucha ilusión, pero hay veces que no todo sale como uno espera. Aunque hayamos estado poco tiempo, muchas gracias a todos por haber compartido conmigo. Espero que os vaya genial, que sois unos super supervivientes y que desde fuera os estaré apoyando", les decía entre lágrimas.

Con la marcha forzada de Alma Bollo, un nuevo participante llegará a 'Supervivientes All Stars'. Así lo anunció la propia Sandra Barneda: "Tras esa salida forzosa, el martes se incorpora un nuevo concursante, con salto del helicóptero". Por lo tanto, será durante el estreno de 'Tierra de Nadie' cuando conoceremos la identidad de este nuevo 'robinson'.

De momento, Mediaset, vía nota de prensa, ha avanzado que "su nombre va a dar que hablar", que su carácter "es explosivo" y que tiene "un vínculo con uno de los concursantes que actualmente se encuentra en Honduras".

Un nuevo concursante se incorporará a Honduras el próximo martes, en #TierraDeNadie: "Se tirará del helicóptero" #ConexiónHonduras1https://t.co/k2RtGZtDya — Telecinco (@telecincoes) September 14, 2026

Esta primera entrega de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' estuvo marcado por la bronca que protagonizaron Chiqui y Rosa Benito, así como por las primeras nominaciones de la edición. De Playa Sol, la nominada del grupo fue Lola, y el del líder Víctor Janeiro. Mientras que de Playa Luna los nominados fueron Yulen Pereira y Arkano. Los cuatro se tuvieron que enfrentar a un juego que terminó ganando el ex de Anabel Pantoja, por lo que la lista de nominados la formaron finalmente Lola, Arkano y Víctor Janeiro. Uno de los tres, se convertirá en el primer expulsado de la edición, el próximo jueves.