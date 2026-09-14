Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars': Arkano, Lola Ortiz o Víctor Janeiro?

'Supervivientes All Stars 2026' ha rematado este domingo, durante la primera entrega de 'Conexión Honduras', la primera ronda de nominaciones que arrancó el jueves durante el estreno con las decisiones que tomaron los capitanes, Rubén Torres y Marta Peñate, en sus respectivos equipos.

Torres, que encabeza Playa Luna, otorgó la designación directa a Alma Bollo; y Marta, que capitanea a Playa Sol, hizo entrega de la inmunidad a Yola Berrocal. Con estos mimbres y teniendo en cuenta que Omar Sánchez y Albert Barranco son líderes y, por ende, inmunes, se ha retomado el clásico reparto de puntos.

Como resultado, Lola Ortiz, Víctor Janeiro, Yulen Pereira, Alma Bollo y Arkano han sido los primeros concursantes seleccionados para exponerse al veredicto del público de cara a una expulsión que tendrá lugar el próximo jueves en el transcurso de la segunda gala de 'Supervivientes All Stars' comandada por Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, esa lista no era definitiva. Los señalados se han enfrentado a la 'Liga de los nominados', una novedad en esta edición de 'SV All Stars 3'. El ganador entre dos juegos clasificatorios, lograba, como premio, salir de esa lista de candidatos a la primera eliminación. El ganador y el privilegiado para abandonar esa palestra ha sido Yulen.

Entretanto, la mala noticia de la noche ha tenido como protagonista a Alma Bollo, que, tras ser evacuada por fuertes dolores de cuello y espalda, ha recibido un duro dictamen médico: debe abandonar la experiencia y volver a España por una lesión. Por tanto, los nominados definitivos son Lola Ortiz, Víctor Janeiro y Arkano.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Sol

Rosa Benito ha nominado a Damián Quintero

Asraf Beno ha nominado a Lola Ortiz

Lola Ortiz ha nominado a Rosa Benito

Yola Berrocal ha nominado a Lola Ortiz

Damián Quintero ha nominado a Lola Ortiz

Víctor Janeiro ha nominado a Lola Ortiz

Alberto Barranco, como líder, ha nominado directamente a Víctor Janeiro

Así han sido las nominaciones en Playa Luna

Chiqui ha nominado a Yulen Pereira

María Jesús Ruiz ha nominado a Yulen Pereira

Arkano ha nominado a Yulen Pereira

Ivana Icardi ha nominado a Yulen Pereira

Yulen Pereira ha nominado a María Jesús Ruiz

Alma Bollo ha nominado a Chiqui

Omar Sánchez, como líder, ha nominado directamente a Arkano

Rubén Torres, como capitán, ha otorgado otra nominación directa a Alma Bollo

Con todo, ¿quién debe ser el salvado de la primera expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Arkano, Lola o Víctor? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!