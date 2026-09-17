'La Promesa', avance del próximo capítulo que RTVE emitirá este viernes 18 de septiembre: la traición de Máximo a Leocadia

En el capítulo 909 de 'La Promesa', previsto para este viernes 18 de septiembre, Pía evita que Carlo pegue a Samuel. El lacayo admite que no está enfadado con María sino consigo mismo. ¿Por qué? Ante la amenaza de Martina, Jacobo lanza una contraoferta totalmente inesperada que deja sin palabras a la muchacha. ¿De qué se trata?

Así mismo, Máximo sigue acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que la lleve el día de la boda: lo hace porque es su hija. Las reticencias de la muchacha empiezan a vencer, pero parece ser un plan orquestado por el duque.

Mientras tanto, Ciro acude a las clases por petición de Manuel, pero los testimonios de los alumnos no hacen mella en él, le parecen unos llorones.

Por su lado, las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú con la variante de servir bocaditos. Petra se opone a la cata del menú, ¡es un dispendio! Pero el ama de llaves cada día tiene menos amigos en palacio y se le pide que no opine. Leocadia le dice a Máximo que está cerca de convencer a Ángela; pero, finalmente, él cancela el trato: no la necesita.

Resumen del capítulo 908 de 'La Promesa' emitido este jueves 17 de septiembre

En el capítulo 908 de 'La Promesa' que La 1 ha emitido este jueves, Ciro miente a Julieta: dice que compró el reloj que le ha descubierto a plazos. Lorenzo convence a Ciro de provocar una bronca por las clases del refugio para distraer la atención de sus negocios ilegales y le ordena cambiar el escondite del dinero. Siguiendo el plan de Lorenzo, Ciro monta un conflicto en el hangar.

Ángela ve a Máximo sufrir las consecuencias de haber filtrado su paternidad y hay un pequeño acercamiento; él insiste en que actuó pensando en ella. Mientras tanto, Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina.

Petra pide a Tomasa hablar, pero ésta se niega y confiesa que manipula deliberadamente a las cocineras para destruir su reputación. Curro y Ángela aprueban el nuevo y novedoso menú de boda y acuerdan una cata previa.

Martina está cansada de que Jacobo ordene cómo tienen que comportarse y le planta cara: le exige que anuncien la ruptura y que se marche de La Promesa. Carlo, dolido con el mundo, agarra a Samuel de la sotana… ¡dispuesto a pegarle!