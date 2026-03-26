Beatriz Talegón, la elegida para relevar a Iker Jiménez y Carmen Porter en 'Horizonte' tras sus pausas por Semana Santa

'Horizonte' mantendrá sus emisiones diarias durante la Semana Santa al contrario que otros espacios que apuestan por reposiciones o directamente se despiden de la audiencia hasta nuevo aviso. Sin embargo, Iker Jiménez y Carmen Porter sí que desaparecerán del espacio de Cuatro durante este período vacacional, y serán Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero los encargados de tomar las riendas.

Así, Iker Jiménez ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta de "X" revelando que los dos colaboradores habituales de sus programas serán los encargados de tomar las riendas de 'Horizonte' la próxima semana. Y es que Cuatro emitirá nuevas entregas del espacio en su access prime time de lunes a miércoles. Eso sí, el jueves, el formato descansará en la parrilla de la cadena con motivo del festivo.

"Bea y Paco se harán cargo de Horizonte en semana santa. Y toda la troupé, obvio- ¿Qué os parece?", pregunta Iker Jiménez a sus seguidores tras confirmar que él y Carmen Porter descansarán la próxima semana y el formato de actualidad seguirá en la parrilla de Mediaset.

Bea y Paco se harán cargo de #Horizonte en semana santa. Y toda la troupé, obvio.

¿Qué os parece? 🧐 pic.twitter.com/uScHVTa2Qs — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 26, 2026

Beatriz Talegón presentará 'Horizonte' junto a Paco Pérez Caballero durante la Semana Santa

Así, Beatriz Talegón, colaboradora habitual de 'Horizonte' será quién ocupe el puesto central de la mesa durante estas entregas junto a Paco Pérez Caballero, un rostro clave en el elenco del espacio de Cuatro así como de 'Cuarto Milenio'. Además de participar desde los inicios del programa en la noche de los jueves, la periodista saltó a las emisiones diarias del formato, abordando cuestiones de actualidad política.

Su experiencia en el PSOE, a través de su militancia política en Izquierda Socialista la han convertido en una de las tertulianas más destacadas de la mesa de análisis. Es por eso que durante estos días de descanso para Iker Jiménez y su mujer, la ex política será la encargada de tomar los mandos del espacio, que ha cosechado buenos datos durante su nueva etapa diaria en Cuatro.

Si bien la estancia de 'Horizonte' en el access prime time de Cuatro, y la consiguiente mudanza de 'First Dates' a la misma franja de Telecinco iban a ser una solución temporal para celebrar sus buenas audiencias del 2025, los resultados tras su primer mes ofreciendo una tira diaria han alargado su estancia. El espacio de Iker Jiménez ha obtenido una cuota de pantalla por encima del 7% en una franja realmente exigente en la que compite con el dating show de Carlos Sobera, 'El Intermedio', 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

¿Qué pasará con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' en Semana Santa?

Con esta decisión de mantenerse con nuevos programas, 'Horizonte' se verá las caras el lunes y miércoles con las nuevas entregas de 'La Revuelta', que se mantendrá en La 1. El martes en cambio la cadena pública ofrecerá el partido amistoso entre la Selección Española de Fútbol y Egipto.

Por su parte, Antena 3 dará descanso a 'El Hormiguero' toda la semana y ofrecerá reposiciones del programa de Pablo Motos de lunes a jueves. La Sexta hará lo propio con 'El Intermedio'.