Jordi Évole lanza este órdago a Pedro Sánchez sobre Iker Jiménez al hablar de la programación de TVE

Marc Giró ha sido el último entrevistado por Jordi Évole en 'Lo de Évole'. Tras su polémica visita a 'El Hormiguero', el comunicador catalán continúa con su tour por los programas de Atresmedia para promocionar 'Cara al show', el programa con el que dará el salto a La Sexta tras años vinculado a TVE.

Más que una entrevista, fue una amena charla en la que Marc Giró hizo un repaso de su trayectoria profesional y, además, habló sobre sus reivindicativos discursos contra la ultraderecha. "Lo del fascismo es como ese enchufe que de pequeño te decía tu madre: 'si metes los dedos ahí, te vas a picar los dedos'. Está el fascismo aquí en España y siempre hay el idiota que va a meter los dedos. Llegando a las instituciones, se pone en marcha. Lo hemos visto con Donald Trump y Hungría”, lamentó.

Aunque, si hubo un momentazo durante la entrevista fue cuando Jordi Évole hizo una llamada de teléfono. "Yo creo que hay una persona a la que le debes una explicación", comentó en tono misterioso el presentador, mientras tecleaba un número de teléfono. Ante la incredulidad de su invitado, Évole añadió: "Yo creo que deberías explicarle por qué te has ido (de TVE)". La sorpresa para Marc Giró fue mayúscula cuando descubrió quién estaba al otro lado de la línea telefónica.

La distendida charla de Pedro Sánchez con Jordi Évole y Marc Giró

"¿Pedro Sánchez?", preguntó el conductor del programa de La Sexta, ante un Marc Giró que no daba crédito. Cuando el presidente del Gobierno respondió que sí, que era él, Jordi Évole bromeó: "¿No tenía usted guardado mi número?". "Es que como no me invitas a tu programa", le espetó el líder de los socialistas, siguiendo con la guasa. Sin embargo, el entrevistador le recordó que "yo sí que le he invitado esta temporada, pero como no me dieron respuesta desde Moncloa, he hecho toda la temporada sin usted. Entonces, ya ahora es tarde".

"¿Para qué me llamas, Jordi?", quiso saber Pedro Sánchez. Era entonces cuando Jordi Évole le puso en contexto, explicándole que estaba con Marc Giró. "Con él tenía ganas yo de hablar", confesó el presidente. "Yo también, Pedro. ¿Qué tal estás?", le preguntó el entrevistado. A lo que Sánchez le contestó: "Bien, pero bueno. De repente me entero por las noticias que te has ido". "¿Crees que ha sido 'ghosting'? ¿Tendría que haberte llamado?", le replica el cómico.

Quitándole hierro al asunto y con sentido del humor, el presidente se alegra de que la televisión pública haya servido como trampolín para él. "La televisión pública habrá sido un trampolín para mí, pero yo también he sido un trampolín para ella", continuó bromeando Marc Giró. Algo en lo que el político le dio la razón: "Hombre, por supuesto. ¿Tú te crees que yo me iba a quedar viendo la televisión hasta esas horas si no fuera por ti?".

Un trío con el presidente del Gobierno. Qué podría salir mal. #LoDeMarcGiró pic.twitter.com/tLa9daCTtI — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 22, 2026

La propuesta de Jordi Évole al presidente sobre Iker Jiménez

Aprovechando el tono amigable de la conversación, el cómico catalán le lanzó un órdago: "A ver si hay huevos de venir a mi programa". Sánchez se mostró dispuesto a aceptar cualquier propuesta de alguno de los dos, antes de dedicarle unas palabras directamente al nuevo presentador de La Sexta: "Lo que sí que te quiero desear, Marc, es toda la suerte del mundo y una cosa muy importante: que el tiempo no te cambie. Realmente, lo que trasmites es autenticidad, valentía y coraje".

Tras esto, Jordi Évole quiso saber si RTVE ya ha encontrado un sustituto para él. Tirando de ironía, el presidente contestó: "Es que si digo que no, la oposición no me va a creer y si digo que sí, dirán que es 'TeleSánchez', como ya lo dicen". Era entonces cuando Évole le lanzó una inesperada propuesta: "Hágale una oferta a Iker Jiménez, por darle un vuelco a la programación". "Iba a decir una maldad…", se limitó a responder el líder del Ejecutivo.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, Jordi Évole le propuso acudir a espacios poco habituales, quiere un perfil más "sandunguero", que vaya tanto a programas de La Sexta como a otros más críticos con él, como al de Ana Rosa Quintana, Iker Jiménez, Pablo Motos o Carlos Herrera. Acto seguido, Marc Giró volvió a tomar la palabra para lanzarle un dardo al presidente: "¿Es verdad que cuanto más de izquierda eres, a nivel incluso internacional, mejor te va y mejor nos va a todos, compañero?".

La llamada concluyó entre bromas y anticipando titulares en lo medios de comunicación. Jordi Évole imaginó como interpretarán la conversación en estos medios: "La simpática conversación que mantuvieron los 'sanchistas'…". Por su parte, el invitado se anticipó a las críticas: "Hombre, estos titulares no nos los vamos a comer, porque me pones al teléfono a Pedro Sánchez y ¿qué quieres? ¿Qué le mande a tomar por culo? He sido educado. La gente también es idiota".

Antes de despedirse, Marc le envía un abrazo a su mujer, Begoña Gómez, de la que se declara admirador: "Estoy a partir un piñón con ella". "Nunca pude imaginar que la política pudiera llegar a estos nivales", lamentó el presidente, ante los ataques que ha recibido, y sigue recibiendo su esposa. Al colgar, Marc Giró cayó en la cuenta de que le había tuteado durante toda la charla, incluso bromea con la posibilidad de haber cometido algún delito.