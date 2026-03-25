RTVE da un giro con las emisiones de 'La Revuelta' esta Semana Santa frente al parón de 'El Hormiguero'

Este martes, La 1 sorprendía al anunciar el estreno de 'MasterChef 14' para el próximo lunes 30 de marzo a las 22:30 horas en plena Semana Santa. Con ese horario además dejaba entrever que aprovecharía el parón de 'La Revuelta' para adelantar su emisión.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y es que La 1 ha decidido poner en marcha una estrategia diferente con respecto a 'La Revuelta' la próxima semana mientras que 'El Hormiguero' o 'El Intermedio' se tomarán un descanso en Antena 3 y en La Sexta y ofrecerán reposiciones.

Así, según avanza Vertele y ha verificado El Televisero, TVE sí que emitirá dos entregas de estreno de 'La Revuelta' la próxima semana frente a las reposiciones de 'El Hormiguero' mientras que si que faltará a su cita con la audiencia otros dos días.

En este sentido, cabe decir que 'La Revuelta' ya emitió el año pasado dos programas de estreno del programa de David Broncano el lunes y el martes mientras que descansó el miércoles y el jueves. Es decir, que replica la misma estrategia aunque cambiando los días de emisión.

De modo que 'La revuelta' emitirá un nuevo programa el próximo lunes 3 0de marzo a las 21:45 horas aunque tendrá que acortar su duración para que el arranque de 'MasterChef 14' pueda producirse a las 22:30 horas tal y como está anunciando la cadena pública.

Al día siguiente, el martes 31 de marzo, 'La Revuelta' faltará a su cita con la audiencia pues La 1 ofrecerá en su horario habitual el partido amistoso entre la Selección Española de fútbol y Egipto. Y justo después a las 22:55 horas emitirá la gran final de 'DecoMasters', que salta al martes tras el estreno de 'MasterChef' en lunes.

De modo que la segunda entrega de estreno de 'La Revuelta' la semana que viene será el miércoles 1 de abril justo antes de una nueva entrega de 'Top Chef: dulces y famosos'. Mientras que el jueves 2 de abril el programa de David Broncano volverá a faltar a su cita con la audiencia al ser un día que es festivo en buena parte de nuestra geografía.

Así queda la programación de La 1 con 'La Revuelta' en semana Santa: