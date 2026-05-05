Desconcierto con 'Horizonte' de Iker Jiménez, que sufrió un apagón en pleno directo sin explicación aparente

'Horizonte', el programa presentado por Iker Jiménez, se ha convertido en uno de los buques insignia de Cuatro. Sin embargo, en la entrega de este lunes, 4 de mayo, el equipo vivió un momento crítico al regresar de un corte publicitario debido a un fallo técnico. Todo ocurrió mientras abordaban la declaración en juicio de José Luis Ábalos sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

Eran las once de la noche, aproximadamente, cuando el programa sufrió un inesperado apagón. "Algo ha ocurrido con la emisión de 'Horizonte'", advertía la cuenta oficial de X del espacio de Mediaset. En pantalla, durante varios segundos, 17 concretamente, lo único que podían visualizar los espectadores eran la mosca de cadena y el grafismo de autopromoción de 'Código 10' para el día siguiente. El resto de la pantalla estaba cubierto de negro.

Algo ha ocurrido con la emisión de #Horizonte pic.twitter.com/IXMCZPJKHC — Horizonte (@HorizonteCuatro) May 4, 2026

Iker Jiménez aclara lo ocurrido tras unos segundos de caos

Una vez pudieron recuperar la señal, apareció de nuevo Iker Jiménez en pantalla. Acto seguido, el presentador aclaró lo sucedido: "Ahora sí. Ha habido una especie de apagón. En 'Cuarto Milenio' nunca hemos llevado pinganillo, pero aquí me han dicho: 'Iker, se ha perdido la emisión o algo ocurre en emisiones…'. No hay ningún guion, pero aquí he visto preocupado a Camilo", dijo refiriéndose al encargado de hablarle desde control.

Este fallo técnico se produjo, además, en el peor momento de la noche, cuando el programa, en riguroso directo, se emitía en estricta competencia con 'El Hormiguero' (Antena 3), 'La Revuelta' (TVE) y 'La isla de las tentaciones' (Telecinco). Además, ocurría después de un corte para la publicidad. Como era de esperar, en las redes sociales los espectadores alertaron de que algo no iba bien.

Afortunadamente, todo quedó en una anécdota y, tras unos segundos de caos, Iker Jiménez pudo retomar la escaleta del programa, con Carmen Porter y el resto de colaboradores habituales. De esta forma, continuaron analizando el testimonio de José Luis Ábalos en la que fue la última jornada del juicio que ha sentado en el banquillo al exministro socialista, a Koldo García y a Víctor de Aldama.