'La Mesa' de Cristina Pardo anuncia el fichaje de Cristina Tárrega, en su vuelta a Antena 3 tras 22 años, junto a 8 invitados más

Es una de las colaboradoras más emblemáticas de 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'. Sin embargo, tras años ligada a Mediaset, este miércoles Cristina Tárrega saltará por sorpresa a Antena 3 como colaboradora invitada de 'La Mesa', el nuevo programa de Cristina Pardo.

De esta manera, Cristina Tárrega regresará a la cadena de Atresmedia 22 años después de su última aparición en la cadena. Fue como colaboradora de 'Cada día', el magacín matinal que presentó María Teresa Campos. Previamente, la valenciana se puso al frente de 'Mirando al mar', un magacín que se emitió durante el verano justo antes de la llegada de la Campos a las mañanas de Antena 3 tras su sonada salida de Telecinco.

Desde entonces, Cristina Tárrega no ha vuelto a hacer acto de presencia en Antena 3. Aunque recientemente si participó en La Sexta como una de las invitadas de la cuarta temporada de 'Anatomía de...', el espacio que conduce Mamen Mendizábal formando parte de la entrega dedicada a hablar del final de La Ruta del bacalao en el que compartió programa con Nuria Roca.

Y es que desde que fichó por 'La Noria' en el año 2007, Cristina Tárrega ha sido una cara habitual de Telecinco como colaboradora de numerosos programas como 'El programa de Ana Rosa', 'Sálvame', 'Abre los ojos y mira', 'Vamos a ver', 'Hechos reales' o 'Tardear' así como en los debates de realitys como 'Supervivientes', 'GH VIP', 'El tiempo del descuento' o 'Secret Story'. Además también ha sido presentadora de programas como 'Animales nocturnos' en 2020 y de 'La vida sin filtros' entre 2023 y 2024.

Este miércoles, Cristina Tárrega debutará como colaboradora de 'La Mesa' de Cristina Pardo en la última mesa del programa en la que remorará la época en la que millones de españoles iban a trabajar tras haber dormido dos horas menos debido al éxito de los late night. La valenciana aportará su experiencia al frente de formatos como 'Territorio comanche' en Telemadrid y compartirá mesa con Pepe Navarro, otro especialista en este tipo de shows, así como con Máximo Huerta, Manel Fuentes y Santiago Segura.

Cristina Tárrega, entre los invitados de 'La Mesa' este miércoles

Previamente a esta última tertulia, 'La Mesa' recibirá en su tercera entrega al periodista José Antonio Zarzalejos para analizar la próxima visita de los Reyes a Ceuta y su por qué. Zarzalejos, profundo conocedor de la Casa Real y el periodista que adelantó la abdicación de Juan Carlos I, analizará el significado del viaje, lo que está ocurriendo alrededor de Felipe VI en un momento marcado por la crisis de Ceuta, la relación con Marruecos y los últimos movimientos de la Corona.

El programa presentado por Cristina Pardo también contará en este programa con el regreso del periodista Luis Herrero a Antena 3 más de tres décadas después. Una de las primeras caras de la cadena vuelve para analizar el momento político junto a Mariola Urrea, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, y el escritor Lorenzo Silva.