'Valle Salvaje', avance capítulo 487 del miércoles 16 de septiembre: La acusación contra Mercedes y la fuga de Victoria en RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', que La 1 emitirá este miércoles 16 de septiembre, Rosalía le confiesa a Luisa que ella no quiere verse involucrada en todos estos problemas por estar en la Casa Grande y que ella donde sería feliz es donde pueda criar a su hija María en paz y la criada le hace ver que todo es cuestión de tiempo y que desgraciadamente se tiene que acostumbrar a que mucha gente le mire como si ese no fuera su lugar.

Don Hernando no duda en advertirle a Alejo que es muy poco caballeroso por su parte el haber besado a su hija Manuela y después hacerle el desplante que le está haciendo y él le deja claro que no fue él quién la besó y que su hija está tergiversando los hechos tal y como fueron.

Después, Manuela habla con Alejo y le deja claro que su beso fue de amor pero él le recuerda que fue ella quién se abalanzó sobre él y que espera que acepte de una vez que no está enamorado de ella.

Francisco habla con Pepa por petición de Martín por el empeño que está poniendo para emparejarle con Leonor y le hace ver que no tiene que entrometerse en la vida de su amigo.

Enriqueta se planta ante don Hernando asegurando que su posición en la Casa Grande es mejor que la suya porque el duque la apoya en todo y que cuando la propiedad pase a estar a su nombre impondrá como norma que le prohíban la entrada. Y después, Rafael cita a su tía para hablar del acuerdo que tienen pendiente.

Victoria avisa a Mercedes de que ella no va a esperar a que vengan a detenerla ni a acusarles de manera formal y le sugiere a Mercedes que pare los pies al capitán Escobedo. Paralelamente, Atanasio informa a Victoria de que al parecer la Santa Hermandad tiene pruebas de que a Dámaso le han asesinado y que detendrán al sospechoso.

Tras ello, el capitán señala a Mercedes y Victoria como sospechosas de la desaparición de Dámaso y Hernando se ofrece acelerar la acusación. Mientras, Victoria comprende que no hay escapatoria, por lo que decide huir del Valle de inmediato.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes no aguantaba más y así se lo hacía saber a Victoria al verse acorralada por la Santa Hermandad con respecto a la muerte de Dámaso en presencia del capitán Escobedo.

Don Hernando le preguntaba directamente a Alejo por cuáles son sus intenciones con su hija Manuela tras haberla besado en plena cena familiar. Después, Alejo le confesaba a su hermano Rafael que no fue él quien le dio el beso a la hija del marqués.

Rafael le insistía a Rosalía que tiene el mismo derecho a pasearse por el palacio y a sentarse en la mesa que el resto de habitantes. Después, trataba de saber si su padre cumplirá con su promesa de tratar a la joven como a una más. Mientras, José Luis le hacía saber a Don Hernando que la muchacha durará poco en la Casa Grande.

Manuela lograba convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los de Guzmán y pueda degustar tanto los manjares que se sirvan y que disfrute como nunca. Y Matilde también aconsejaba a Bárbara a que acuda asegurando que quizás conoce a algún joven del que enamorarse.

Enriqueta insistía en que sabe que tanto Victoria como Mercedes ocultan algo y Victoria, fuera de control, estallaba contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes ¿qué consecuencias tendrá su furia?