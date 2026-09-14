'Valle Salvaje', avance del capítulo 486 del martes 15 de septiembre: Victoria se enfrenta a Enriqueta en la serie de RTVE

'Valle Salvaje' ha regresado este lunes a la programación de tarde de La 1 tras su inesperado parón del viernes por La Vuelta. Así, la serie retoma el ritmo habitual de emisión con un episodio diario justo después de 'Directo al grano' y antes de 'La Promesa'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes no aguanta más y así se lo hace saber a Victoria al verse acorralada por la Santa Hermandad con respecto a la muerte de Dámaso en presencia del capitán Escobedo.

Don Hernando le pregunta directamente a Alejo por cuáles son sus intenciones con su hija Manuela tras haberla besado en plena cena familiar. Después, Alejo le confiesa a su hermano Rafael que no fue él quien le dio el beso a la hija del marqués.

Rafael le insiste a Rosalía que tiene el mismo derecho a pasearse por el palacio y a sentarse en la mesa que el resto de habitantes. Después, insiste en saber si su padre cumplirá con su promesa de tratar a la joven como a una más. Mientras, José Luis le hace saber a Don Hernando que la muchacha durará poco en la Casa Grande.

Manuela logra convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los de Guzmán y pueda degustar tanto los manjares que se sirvan y que disfrute como nunca. Y Matilde también aconseja a Bárbara a que acuda asegurando que quizás conoce a algún joven del que enamorarse.

Enriqueta insiste en que sabe que tanto Victoria como Mercedes ocultan algo y Victoria, fuera de control, estalla contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes ¿qué consecuencias tendrá su furia?

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le hacía una confesión al capitán Escobedo pero antes le pedía que le de su palabra de que lo que le va a contar no le va a traer ningún tipo de problema a ella. Tras ello, el capitán hablaba con Victoria Mercedes y le exigía a la duquesa que le enseñe sus brazos.

José Luis se enfrentaba con Rosalía y le advertía de que algún día su hijo Rafael abrirá los ojos y él se encargará personalmente de que abandone la Casa Grande. Después, José Luis le dejaba claro a Rafael de que se va a encargar de que esa muchacha se vaya del Valle definitivamente para proteger a su familia y llegaba a decirle que si le quiere detener tendrá que matarle.

Matilde hablaba con su hermano Martín y no dudaba en preguntarle por sus sentimientos hacia Leonor. Paralelamente, Martín le hacía ver a Francisco que quizás su padre ha sido víctima de un mal de ojo.

Don Hernando le paraba los pies a Enriqueta y le dejaba claro que los días en los que le engañaba se han acabado. Mientras, Braulio se enfrentaba a Manuela y trataba de saber hasta cuándo va a seguir mintiéndole. Por su parte, Alejo le proponía a Luisa casarse y poder vivir una vida juntos. Posteriormente, don Hernando sorprendía al anunciar delante de todos que sabe que Alejo besó a su hija.