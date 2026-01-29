Atresmedia anuncia el reparto completo de su nueva serie, liderada por dos aclamados actores y de las creadoras de 'Ángela'

Atresmedia ha anunciado el inicio del rodaje de 'Trazos ocultos', nueva serie para el prime time de Antena 3 que, como es habitual, se estrenará previamente para los suscriptores premium de su exitosa plataforma Atresplayer.

La ficción, que propone un relato contemporáneo y profundamente inquietante, estará protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, que suma así otro proyecto en el grupo de comunicación tras integrar el elenco de la segunda temporada de 'Entre tierras'.

Esta nueva ficción de la cadena líder de la televisión es un thriller emocional que constará de seis capítulos de 50 minutos de duración. Así, Antena 3 continúa la apuesta por este específico género iniciado con las exitosas 'Mentiras' de Javier Rey y Ángela' de Verónica Sánchez.

Con 'Trazos ocultos', el canal principal de Atresmedia se consolida en las historias protagonizadas por mujeres valientes y resilientes, que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento.

Ambientada íntegramente en la isla de Tenerife y creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, también responsables de la adaptación de la exitosa 'Ángela'; cuenta con un reparto que completan Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

Con su guion, 'Trazos ocultos' se alejará del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.

Así es 'Trazos ocultos'

Inés (Toni Acosta) es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel (Rodolfo Sancho), su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos del supuesto viaje.

Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira. Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y también para su hija.



