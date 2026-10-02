TVE ejecuta medidas con 'Aquí la Tierra' y prescinde de sus emisiones totalmente en la parrilla de La 1 este fin de semana

Si hay un programa que se está viendo afectado en los últimos días por los vaivenes de programación en La 1 es 'Aquí la tierra'. Así, con motivo de la emisión de los partidos de la Nations League, el programa que presentan Jacob Petrus y Marc Santandreu ha desaparecido de la parrilla en varias ocasiones y volverá a suceder este viernes y domingo.

En un principio, La 1 había anunciado la emisión del Francia-Italia de la Nations League para La 1 este viernes a partir de las 20:45 horas y con ese motivo, la cadena pública anunciaba que volvería a levantar de su programación 'Aquí la tierra' para ofrecer un mini previo y posteriormente el partido.

Sin embargo, con motivo de la actualidad tras la fallida votación en el Congreso de los dos decretos sobre vivienda, que han caído después de que Junts haya decidido votar que no junto a PP y Vox, y un posible adelanto electoral, RTVE se ha movilizado como ha hecho La Sexta y ha decidido trasladar finalmente la emisión del encuentro de la Nations League a La 2 y emitir en La 1 un 'Telediario' alargado con Pepa Bueno y posteriormente un especial de 'Malas Lenguas Noche' con Gonzalo Miró y Esther Palomera.

Por la tarde, La 1 también ha ejecutado cambios y aprovechando que ya se había cancelado la emisión de 'Aquí la tierra' ha optado por alargar la duración de 'Malas Lenguas' con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa, que pasará a emitirse de 19:35 a 20:55 horas.

Pero además de faltar a su cita con la audiencia este viernes, 'Aquí la tierra' también caerá de la programación de La 1 el próximo domingo con motivo de la retransmisión de otro partido de la Nations League. Así, La 1 ofrecerá el encuentro entre Portugal-Noruega a partir de las 20:45 horas justo después de 'Cosas nuestras', el nuevo programa de actualidad y entretenimiento presentado por Aida Bao y Aitor Albizua.

De esta manera, tanto Jacob Petrus como Marc Santandreu faltarán a su cita con la audiencia de 'Aquí la tierra' este viernes 2 y domingo 4 de octubre con motivo de la actualidad y del fútbol.

Así queda la programación de La 1 este viernes 2 de octubre:

15:50 horas - 'Directo al grano'

17:45 horas - 'Valle Salvaje'

18:35 horas - 'La Promesa'

19:35 horas - 'Malas Lenguas' (versión extendida)

20:55 horas - 'Telediario 2' (edición especial)

22:15 horas - 'Malas Lenguas Noche' (edición especial con Gonzalo Miró y Esther Palomera)

Así queda la programación de La 1 este domingo 4 de octubre: