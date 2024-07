David Bustamante se proclama ganador de ‘Tu cara me suena 11’ en una final sin sorpresas

Después de 13 semanas de competición, Antena 3 ha ofrecido este viernes 19 de julio la gran final de ‘Tu cara me suena 11’, el talent show más visto de la televisión. Ha sido una final de infarto que se ha celebrado en directo y en la que la audiencia tenía la última palabra.

Raoul Vázquez, Julia Medina, David Bustamante, Conchita y Supremme de Luxe eran los cinco finalistas que competían por la victoria tras clasificarse gracias a los votos del jurado y del público en plató durante todas estas semanas.

Tras ver de nuevo sobre el escenario a los cinco finalistas y ver las actuaciones del resto de concursantes (Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Valeria Ros y Miguel Lago) llegaba el momento de conocer el veredicto de la audiencia que había votado desde sus casas a través de llamadas, SMS y por primera vez de manera gratuita a través de la web de Antena 3.

Después de cerrar las líneas telefónicas llegaba la hora de conocer quién se quedaba en quinta y cuarta posición. Así, Conchita se situaba como quinta finalista con un 8%. «Solo decir que ha sido un regalo gigante estar aquí, ha sido súper bonito y sois un equipazo», reconocía la cantante. Por su lado, Supremme De Luxe se quedaba en cuarto lugar con un 13%. «Estoy muy feliz, el premio es haber estado aquí», reconocía Daniel Blesa, la persona que se esconde detrás de la dragqueen.

Y tras una primera criba se volvían a abrir las votaciones. Finalmente, Manel Fuentes revelaba que el ganador de ‘Tu cara me suena 11’ era David Bustamante con un 45% de los votos frente al 32% que obtenía Raou Vázquez que se quedaba en segunda posición y Julia Medina que se situaba en tercer lugar con un 23%.

Una vez recogió el galardón como ganador, David Bustamante anunciaba su decisión de compartir los 30.000 euros de premio con sus compañeros. Así, 6.000 euros irán destinados a Pequeño Deseo y los otros 24.000 euros los repartirá entre sus compañeros para que todos pudieran dar dinero a sus ONG.

David Bustamante se corona como ganador de ‘Tu cara me suena’

Julia Medina fue la encargada de abrir la gran final de ‘Tu cara me suena 11’ metiéndose en la piel de Céline Dion con un auténtico temazo de Queen y que Freddy Mercury compuso poco antes de morir. Y precisamente es lo que ha gritado Julia, «The show must go on». Una apoteósica actuación con la que ha demostrado tener su prodigiosa voz.

El siguiente finalista en salir al escenario de ‘Tu cara me suena’ era Supremme De Luxe. La presentadora de ‘Drag Race España’ volvía a sorprender a todos al ponerse en la piel de Raphael convertido en un payaso con ‘Balada triste de trompeta’.

Después llegaba el turno de Conchita, que ha sorprendido mostrando otra cara a la que no nos tenía acostumbrados. La cantante se emocionaba justo al final de su actuación y también conseguía que Chenoa llorara con su versión de «What I was made for» de Billie Eilish y que forma parte de la BSO de ‘Barbie’.

Otro que también contagiaba a todos con su emoción era David Bustamante que hacía un homenaje a toda su familia que tuvo que emigrar con su versión de «Adiós España» de Antonio Molina. Tras la actuación, Chenoa volvía a aprovechar para destacar la «brutalidad».

El último finalista en salir al escenario durante la final de ‘Tu cara me suena 11’ era Raoul Vázquez. El concursante de ‘OT 2017’ volvía a dejar a todos con la boca abierta al imitar a Tom Jones cantando todo una canción emblema de Frank Sinatra, «My way». De hecho, al acabar su actuación, Chenoa no dudaba en destacar que «eres uno de los grandes imitadores» del programa.

Más allá de los finalistas, en esta final de ‘Tu cara me suena 11′ también hemos podido reír con la actuación de Miguel Lago imitando por fin a su admirado Elton John con «Crocodrilo Rock»; a Raquel Sánchez Silva convertida en Lady Gaga cantando su «Alejandro»; a Valeria Ros junto a Josie y Las Chuches cantando «El pantalón» de Lola Índigo y Omar Montes; y a Juanra Bonet cantando «Always look on the bright side of life» como Eric Idle.