‘Tu cara me suena 11’: Lista completa con las imitaciones de la gran final en Antena 3

Ahora si que sí, ha llegado la hora de la verdad. Antena 3 emitirá este viernes la gran final de ‘Tu cara me suena 11’ en directo a partir de las 22:00 horas tras haber vivido una edición espectacular que ha sido todo un éxito de audiencia.

Raoul Vázquez, Julia Medina, David Bustamante, Conchita y Supremme de Luxe son los cinco finalistas que lucharán por hacerse con la victoria y relevar a Miriam Rodríguez, la ganadora de la última edición. Será el público desde sus casas quién elija al ganador del programa que presenta Manel Fuentes.

No obstante, como es tradición, ‘Tu cara me suena 11’ contará en su gran final con el resto de concursantes que no consiguieron clasificarse. Así, Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Valeria Ros y Miguel Lago tendrán también un número especial.

La gran final de ‘Tu cara me suena 11’ promete dejarnos actuaciones espectaculares en una noche de infarto. Tras haber hecho de todo durante esta edición, Raoul Vázquez tratará de ganarse al público metiéndose en la piel de Tom Jones. Por su parte, David Bustamante ha elegido imitar a Antonio Molina.

Julia Medina quiere meterse al público en el bolsillo y por ello dará vida a Céline Dion durante la gran final. Por su lado, Conchita intentará deslumbrar con su versión de Billie Eilish y por último, Supremme De Luxe quiere seguir sorprendiendo y hará de Raphael.

Esta última entrega de la temporada también contará con las actuaciones de Miguel Lago como Elthon John, Valeria Ros como Lola Índigo, Raquel Sánchez Silva como Lady Gaga y Juanra Bonet como Eric Idle. Por si fuera poco, ‘Tu cara me suena 11’ volverá a recibir en el plató a Miriam Rodríguez, ganadora de la anterior edición para imitar a Dua Lipa, tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero.

Por último, cabe decir que finalmente parece que Ángel Llácer no podrá estar en la gran final después de haber causado baja durante casi toda la edición tras una infección que contrajo en su viaje a Vietnam y por la que ha estado a punto de perder la vida. Así, el jurado volverá a contar con Santiago Segura, Chenoa, Lolita Flores y Carlos Latre en la que será la última gala para este último antes de dar el salto a Telecinco como presentador de ‘Babylon Show’, su nuevo programa para el access.

Lista de imitaciones de la final de ‘Tu cara me suena 11’:

Finalistas:

Raoul Vázquez: Tom Jones

Tom Jones David Bustamante: Antonio Molina

Antonio Molina Julia Medina : Céline Dion

: Céline Dion Conchita : Billie Eilish

: Billie Eilish Supremme De Luxe: Raphael

Actuaciones de exhibición: