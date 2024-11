"No vuelvo a venir": Adriana Torrebejano decide plantarse ante Broncano al despedirla en 'La Revuelta'

Tras charlar largo y tendido con María José López Galiano y Marcos de la Peña, los científicos invitados este miércoles a 'La Revuelta', David Broncano recibió a una última invitada. Adriana Torrebejano irrumpió en el escenario en los últimos minutos de la emisión, y desde que su primera frase en antena, no dudó en señalar al humorista y al programa por la jugarreta que estaba viviendo.

Tras reencontrarse con un abrazo, la actriz no se cortó el elevar su queja nada más poner un pie en el escenario. "¿Qué pasa? Digo, igual no era hoy el día que tenía que venir...", espetó la invitada mientras el presentador aseguraba apurado que daría tiempo a promocionarlo todo en los menos de diez minutos de emisión que quedaban por delante.

Adriana Torrebejano estalla contra Broncano por el absurdo de su visita: "Me has traído no sé para qué"

Adriana Torrebejano contestó con una firme negativa a la pregunta del humorista sobre si le había traído algún regalo. "No, porque me habéis avisado con 0 horas, no me ha dado tiempo", espetó la protagonista de '¿A qué estás esperando?', extendiendo su tono de reproche aún más mientras el de Jaén intentaba salir del paso.

Un día prometemos volver a invitar a @torrebe con más tiempo y sacamos fuet, patatas y agua con gas. #LaRevuelta pic.twitter.com/1GUUGhBgbH — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

"No es regalo porque me lo voy a llevar", anunció antes de mostrar el obsequio de su tierra que había traído para que el humorista degustase durante unos minutos. Y después de Broncano probase una longaniza de Barcelona y Torrebejano pudiese saborear "el mejor aceite del mundo", según el presentador, la cosa no fue a mejor. "Perdón habría que hacer rápido la promoción", advirtió el humorista.

Adriana Torrebejano, que acababa de sentarse en el sofá, no daba crédito ante el trato que estaba recibiendo en el espacio de La 1. "Ya me he dado cuenta en el camerino... me has traído yo que sé para qué", espetó la actriz mientras el comunicador insistía en que se acababa el tiempo, ya que la entrevista a los investigadores había tomado más minutos de los esperados.

"Si me quieres despedir pues ya está"

"Si me quieres despedir pues ya está", sugirió la invitada algo molesta, sin ni siquiera haber mencionado que película o serie pretendía promocionar con su visita. Y justo ese fue el siguiente problema de su corto paso por 'La Revuelta'. "No lo puedo decir..", lamentó Torrebejano cuando el presentador le preguntó dónde podía ver '¿A qué estás esperando?', la ficción de Atresplayer que recientemente ha protagonizado junto a Rubén Cortada.

Algo confuso, David Broncano intentó sacar la promoción adelante sin demasiado éxito. "Es que esto es absurdo, qué más da promocionar cosas de otras cadenas, si luego la gente ve lo que quiera", señalaba el conductor mientras Adriana Torrebejano aseguraba que no había llevado tráiler, ni póster. "Que no hay nada. He venido a merendar", terminaba bromeando la invitada.

"Es que a mí si me traes con las prisas ya no vuelvo a venir", bromeó la actriz mientras el humorista comenzaba a concluir la emisión. "Pues espero que me traigas otro día", terminó añadiendo Torrebejano mientras Broncano le pedía encarecidamente que acudiese a su espacio con "una serie o algo" de lo que puedan enseñar imágenes.