Lala Chus eleva esta fuerte queja a Broncano en 'La Revuelta' que mucha gente comparte

Después de varios días ausente en el plató de 'La Revuelta', Lala Chus irrumpió este miércoles en el programa lista para retomar su sección habitual. Y aunque David Broncano intentó recibirla con total normalidad, la humorista decidió no obviar su tiempo alejada del espacio de La 1. Así, la colaboradora terminó compartiendo una amplia lista de quejas que culminó con una inesperada petición.

"Estoy cabreada, hoy vengo calentita eh", advirtió la cómica nada más entrar en plató mientras el presentador preguntaba desconcertado si se trataba de algún problema con él. "Puede ser... tengo varios enfados acumulados, pero me apetece proyectarlos hoy contigo", explicó entonces la colaboradora de 'La Revuelta'.

Lala Chus denuncia en el exceso de energía masculina en 'La Revuelta': "Huele a habitación de gamer"

Con gesto serio, Lala Chus intentó por en contexto a la audiencia sobre su principal problema. "Muchísima gente me está preguntando 'dónde está Lala Chus'...", comenzó señalando. "¿Pero viniste la semana pasada no?", preguntó el humorista. Ante su firme negativa, el de Jaén intentó justificarse entre abucheos del público. "Como hubo dos programas que no hicimos por la DANA y luego cambiamos otras cosas...", lamentó el cómico.

Hay que compensar el olor fuerte a huevada de estos días. Ha coincidido mucha energía masculina seguida. Muy concentrado todo, lo sabemos. Hay que ventilar #LaRevuelta @lalachus2 pic.twitter.com/JUt1XDsqqO — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

"Yo estoy viendo todos los días este programa y válgame, válgame... el club del cojón que te has montado aquí", sentenció la actriz haciendo referencia a la nula representación femenina que ha habido en el espacio de La 1 durante los últimos días, especialmente el lunes cuando los tres invitados que acudieron fueron hombres. "Aquí huele a habitación de gamer", comentó entre risas la colaboradora.

Broncano trató de salir del paso. "Ayer nos dimos cuenta y reconocimos nuestra responsabilidad, pero ha sido casualidad. Se ha acumulado demasiada energía masculina poderosa. Es verdad que ha sido duro...", reconoció el comunicador. "Estaba en mi casa y me tuve que tumbar con las piernas para arriba, me mareé", comentó entre risas Lala Chus.

"He traído cosas para solucionar esta energía huevil"

"El lunes iba a venir una muchacha de invitada principal, pero se cayó", explicó David Broncano asegurando que es consciente de su error. "Sé que parecía un sketch de tíos", reconoció el humorista. "Tranquilos, yo tengo la solución", anunció la influencer entonces mientras comenzaba a sacar cosas de su bolso.

"He traído cositas para solucionar esta energía huevil que hay aquí", explicó Lala Chus mostrando un peluche de una flor que dejó sobre la mesa del presentador. Pero fue cuando sacó su segundo regalo para el plató, un póster gigante de las Spice Girls, cuando tuvo su segundo encontronazo con el comunicador.

Mientras intentaban colgarlo en una de las paredes, Broncano rompió un trozo de la fotografía para colgarla de una de las rendijas de las ventanas del fondo del plató. "¿Que haces?", comenzó a exclamar alarmada la actriz. "¡David! ¿Pero cómo haces esto?", insistió señalando a la esquina del póster destrozada. "Que disgusto tengo de verdad. Venía diciendo 'bueno, lo cuidarán...", insistió la colaboradora.

"Hay una cosa que podría hacer que dejase este cabreo..."

Tras sacar el tercer y último regalo, una fotografía enmarcada de Belén Esteban, Lala Chus sugirió a Broncano una manera de saldar el grave enfado que tenía con él. "Sigo muy cabreada y solo hay una cosa que podría hacer que dejase este cabreo y que te perdonase...", comenzó señalando la influencer. "De pronto estamos en Telecinco", añadió el presentador entre risas.

Hoy ha venido @lalachus2 que se le iba a saltar un ojo de lo enfadada que estaba. SANFADAO. Pero todo tiene arreglo 🤝🏻 pic.twitter.com/pphQxU1viP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 13, 2024

"A ver... hay un evento cercano al que podría ir, podrías tener el detalle de invitarme. A lo mejor alguien de forma espontánea quisiera...", anunció gesticulando mientras la última fila del público levantó al unísono una pancarta en la que se podía leer "Lleva a Lala a los Premios Ondas". Entre aplausos, la humorista dejó clara su propuesta.

"¡David! Que espontáneo, no me lo esperaba para nada... Ha sido igual de espontáneo que los chistes que lees de Miguel", señaló Lala Chus con pulla incluida al conductor de 'La Revuelta'. Finalmente, el de Jaén se arrodilló para pedirle formalmente que la acompañe este jueves a los Premios Ondas donde el espacio de La 1 recogerá el premio a mejor programa.