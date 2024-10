La nueva vida de Lara Álvarez tras su salida de Telecinco y su verdadero estado sentimental

Tras años vinculada a Mediaset, hace unos meses Lara Álvarez dio el salto a RTVE, donde presentará próximamente un programa. Pero antes, visitó este martes, 22 de octubre, 'Late Xou', el divertido espacio que presenta Marc Giró en La 2, donde se sinceró sobre su vida personal y presentó su nuevo concurso para TVE, 'La Conexión'.

A sus 38 años, la asturiana reconoce estar soltera, pero muy satisfecha, ya que ahora mismo solo quiere en su vida personas que sumen. "Hay una frase que dice: 'bueno, mientras no reste, a mí me vale'. En las parejas, en las amistades… Un poco en todo. Y yo pienso: 'jo, tengo 38 años. Gracias a Dios, estoy en un momento de mi vida muy contenta, muy equilibrada, muy satisfecha. Tengo el amor de mi familia, de mis perros, soy una apasionada de mi trabajo…", asegura.

Lara Álvarez también confiesa ser "una loca" de su "trabajo". "No es que llegues a no restar. Es que, o sumas, o tengo una vida muy completa ahora mismo", explico. Eso sí, dejó claro que no tiene prisa en enamorarse. En su lista de prioridades está "comer, dormir y el sexo": "Me encanta comer. Disfruto de la comida una barbaridad. y dormir es fácil. Llegas y te acuestas".

Lara Álvarez habla sobre el sexo: "Está la cosa muy mal"

En cuanto a las relaciones sexuales, la que fuera presentadora de 'Supervivientes' asegura que no son tan accesibles: "Cuesta mucho ahora, Marc. Está la cosa muy mal", bromea. Respecto a sus exparejas, Marc Giró quiso saber si acaba teniendo buena relación con ellos una vez finaliza la relación. A lo que ella contestó: "A ver, yo cuando acabo, acabo. Es una cosa sana, especialmente en los primeros momentos. Cuando tienes sentimientos y emociones, lo de ser amigo… chico, no. Vamos a darnos nuestro espacio y vamos a continuar con nuestras vidas. Y luego ya se verá".

Aunque uno de los momentos más divertidos de la noche fue cuando Lara Álvarez contó una historia sobre una multa que le pusieron unos policías. Según explicó, después de sancionarla, los agentes le pidieron una fotografía tras reconocerla al entregarles su documentación. "Digo, 'venga, no me jorobes. Quítame la multa, por lo menos'", comentó entre risas. Finalmente aceptó hacerse la foto, aunque también tuvo que pagar la multa.

Lara Álvarez reflexionando sobre la presión social por tener pareja. Por parte del resto y, muchas veces, con uno mismo. Y no. Se puede llevar una vida plena y placentera en soltería.



Asi será 'La Conexión', su nuevo programa en TVE

También hubo tiempo para haber de su nuevo programa de TVE, 'La Conexión', donde se emitieron en exclusiva las primeras imágenes del concurso. El objetivo del mismo es descubrir el vínculo entre todas las respuestas ofrecidas a lo largo de la competición. En cada entrega se enfrentan cinco concursantes que comparten un elemento común, y el concurso se desarrolla en cinco emocionantes rondas.

En las primeras cuatro fases, los concursantes deberán responder a preguntas relacionadas con cultura popular y curiosidades, basas en una diversidad de estímulos visuales, como vídeos, imágenes o enunciados. Al llegar a la ronda final, deben resolverla en apenas tres minutos. Según explicó Lara Álvarez en 'Late Xou', "se trata de un concurso cultural superinteresante en el que los concursantes tienen que pasar distintas fases eliminatorias".

"Habrá preguntas de todo tipo, un recorrido por la televisión, la cultura general, la música, la infancia…", avanzó. En cuanto a la última prueba, la presentadora explicó que "tiene realidad aumentada. Salen todas las palabras y cuando salen las ramas es el árbol de la fase final. Es trepidante".