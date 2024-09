Lara Álvarez no se muerde la lengua y hace este retrato de Sofía Suescun: «Es un cheque al portador»

Tras finalizar su etapa en Mediaset, Lara Álvarez fichó por RTVE para ponerse al frente de ‘La conexión’, el nuevo concurso de La 1. Basado en el formato ‘The Connection’, emitido con éxito en la cadena pública neerlandesa, España es el primer país que ha decidido adaptarlo y la presentadora asturiana será la encargada de conducirlo.

Se trata de un concurso de conocimientos que tiene como objetivo buscar la conexión existente entre todas las preguntas surgidas durante el programa. En cada entrega de ‘La conexión’, competirán cinco concursantes que tienen algo en común. El juego consta de cinco rondas. En las cuatro primeras deberán responder a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos o montajes.

La ronda final destacará por su impactante puesta en escena y su ritmo trepidante, ya que tan solo tendrán tres minutos para resolverla. ‘La conexión’ también destacará por ser el primer concurso que combina elementos reales con realidad aumentada. Los participantes están en un plató donde las preguntas y la escenografía se ven potenciadas por la realidad aumentada.

La contundente opinión de Lara Álvarez sobre Sofía Suescun

Hace unos días, tuvo lugar la presentación de la nueva programación de RTVE y, entre los asistentes, estaban Lara Álvarez. La expresentadora de ‘Supervivientes’ atendió amablemente a la prensa, pero fue una pregunta que le hizo El Televisero la que está dando mucho de qué hablar. Y es que nuestro compañero Jorge quiso conocer su opinión sobre Sofía Suescun y sobre ‘Supervivientes All Stars’: «Eso sí que lo vi. Mira, en el arranque del ‘All Stars’ lo vi y tú no sabes lo que me emocioné, porque creo que excepto dos concursantes que igualmente conocí en otros formatos, el resto los he tenido en las ocho ediciones de ‘Supervivientes'».

Lara Álvarez reconoce que «fue muy emocionante volver a verlos en esa isla. Sobre todo porque puedo imaginar la revoltura de emociones que tuvieron al volver años después a esa situación, la verdad. Mira, se me pone la piel de gallina y no te miento. La fortaleza de esa mujer, de Sofía, que ha vivido esa isla tan intensamente, por lo menos en mi edición, es verdad que en esta no la he seguido, pero sé que ha sido igual de guerrera, con los mismos ovarios bien puestos, ¿sabes? Y ha ido a por todas».

«Para mí, Sofía es un ejemplo de lo que es un buen superviviente. Porque tiene la capacidad de la supervivencia, del fuego, de ser la mejor en las pruebas, además de saber generar contenidos de entretenimiento en televisión y creo que es un cheque al portador», sentencia la actual presentadora de TVE.