Lara Álvarez habla en exclusiva de Broncano y ‘La Revuelta’ y valora la situación de Mediaset

La nueva temporada de RTVE ha comenzado muy fuerte tanto en audiencias como en contenidos. El gran éxito de ‘La Revuelta’, el programa de humor que presenta David Broncano junto a su equipo Ricardo Castella y Grison, y que ha conseguido el hito de superar en audiencias al imbatible ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos, ha dirigido todas las miradas a la cadena pública y ha despejado dudas sobre los fichajes que se han ido haciendo en los últimos tiempos desde la Corporación.

Entre los fichajes estelares que han llegado a RTVE, también se encuentra Lara Álvarez, un rostro que ha estado muy ligado a Mediaset en la última década y que es muy querido por el público. De esta forma, tras Broncano, la pública se asegura contar en sus filas con una cara reconocida por la audiencia. Ha sido en la presentación de temporada de RTVE, donde hemos podido hablar en exclusiva con la presentadora sobre todos estos temas. Además, le preguntamos por su salida de Mediaset y como analiza la crisis de audiencia que está atravesando su ex cadena.

Lara Álvarez, formas parte de «El mejor cartel», el de RTVE

Pues muy bien, estoy muy ilusionada, muy contenta. Estoy como la primera vez que vas a clase a un cole nuevo, te encuentras con todos los compañeros y no acabas de conocer a ninguno pero te suenan todos, lógicamente, pero nunca has coincidido en clase con ellos.

Con Adela sí, claro. Ha sido un poco reencuentro, ¿no?

– Eso es. Con Adela coincidimos en Mediaset y nos acabamos de encontrar ahora y la verdad es que muy bien, me alegro un montón de verdad.

¿Qué notas vas a sacar este curso? Cuéntanos, ¿cuáles van a ser los exámenes?

– Espero que muy buenos, espero que sean notas muy positivas. La verdad es que la manera que hemos tenido de estudiarlo ha sido a fondo, no te voy a mentir. Estoy muy contenta, tengo muchas ganas de que veáis ‘La conexión’, es un concurso cultural, es trepidante, porque al final el espectador va a poder jugar desde el primer momento. Durante el programa todo está conectado. Son fases eliminatorias, tenemos realidad virtual y la realidad del plató. Entonces se generan unos escenarios que son increíbles y luego se enfrentan a la última fase, que es maravillosa, y ahí es donde el espectador se va a quedar sin aliento, igual que nos ha pasado a nosotros haciéndolo. Tienen que encontrar una palabra, un concepto, una idea, y de todas las respuestas correctas que nos han dado, una está conectada con todas esas.

Tienes muchísimos fans y todos están haciendo quinielas sobre dónde te pueden ver. Tenemos aquí a un montón de participantes del ‘Benidorm Fest’ y ya te colocan como presentadora del festival

– Pues a mí me encanta la música, te digo la verdad. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que estoy totalmente abierta a vivir nuevas experiencias y creo que TVE es el sitio ahora mismo para hacerlo. Están apostando por caras, nuevos contenidos, nuevos. Están revolucionando la televisión, y creo que están sacándonos un poco a todos de la zona de confort, de que no hay nada escrito, de que el cambio es posible, de que el espectador que todavía no se ha sumado a la televisión o le está dando pereza en los últimos años, vuelve a hacerlo. Entonces, creo que se está librando una batalla muy distinta a la que venimos acostumbrados, que es entre cadenas, porque buscan captar a la gente que está fuera y que ahora se está asomando otra vez a la tele.

¿Cómo estás viendo la irrupción que ha tenido Broncano?

– Me parece brutal. Me parece que es el perfecto ejemplo de lo que estamos hablando. Creo que se merecen, además, ese reconocimiento en audiencia. Es un equipo donde no hay filtro, no hay doblez, están en esencia todo el rato. Creo que esa frescura y esa realidad se necesita en televisión y creo que lo que está pasando estos días es histórico. Sorpresa para todos, hasta para el más optimista, pero no por una cuestión de audiencia, sino por la cuestión de la revolución que se está creando con esto en la parrilla.

Al final sois muchos, como cuentas, que venís de otras cadenas, venís de otras canteras, ¿cómo valoras tu salida de Mediaset y cómo los ves a ellos?

– Pues mira, creo que mi salida no tuvo nada que ver en cuanto a la posición de la cadena, o el momento de la cadena, sino una decisión personal, era la necesidad de un cambio, y un planteamiento, además mutuo de dónde estábamos cada uno. Y en ese momento no coincidieron los intereses. Yo necesitaba romper el techo para ver el mundo y salir a descubrir lo que ahora mismo estoy intentando hacer con TVE, que me está permitiendo ver, que es desarrollar cosas, contenidos, un nuevo registro. Creo que es un momento de prueba, error, lo estamos viendo con todas las cadenas, no solo con Mediaset. Creo que es un momento donde no acabamos de dar con el click del espectador, pero me gusta que se esté produciendo esta salida de la zona de confort, precisamente para crear lo que está pasando, contenidos nuevos, caras nuevas, movimientos de cadenas. Un poquito de no nos durmamos, que hay que hacer cositas.

Tú viviste la época dorada de Mediaset.

– Fue una época brutal. Teníamos audiencias que eran espectaculares. Yo recuerdo cuando teníamos a Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’, que llegábamos a los cinco millones de espectadores, que era una barbaridad, 30% de audiencia. Eso no se ve ahora mismo. Yo creo que ahí está la verdadera batalla. Entender qué ha pasado para que el espectador nos abandone. Hay que recuperar otra vez esa ilusión y esas ganas que hacían que la gente se sentara a ver la televisión.

Precisamente, tú que has estado viviendo esas grandes audiencias en Mediaset, ahora que están en una etapa difícil, hay rostros de Telecinco como Coronado, que ha dicho que está situación es un desierto como consecuencia de haber hecho un modelo de televisión concreto durante 20 años.

– Para serte totalmente sincera, no tengo ni idea. Lo único que he entendido en el tiempo que llevo trabajando en televisión es que no te puedes relajar. Nunca hay un momento dorado que dure eternamente. Creo que también la tele es un poco cíclica. A veces la ola te viene a favor, a veces te viene en contra y hay que saber surfearla en el momento que te toca. Y luego, no hay un clic, porque todos estaríamos triunfando y todos habríamos dado con 40 millones de espectadores en vez de lo que tenemos ahora mismo. Pero bueno, creo que es interesante. Confío mucho en la evolución y creo mucho que todo pasa por algo y creo que también es un ejercicio para entender en qué momento estamos cada uno, no solo Mediaset como cadena, también las personas que trabajamos en las distintas cadenas, y tenemos la responsabilidad de entretener a un espectador. No puedo profundizar más en este análisis, porque no soy experta en audiencias y tampoco en contenidos de cadena, pero creo que por donde está pasando Mediaset ahora hemos pasado de todo en algún momento, tanto profesionales como cadenas, y nada es eterno. Entonces, a ver hacia dónde les lleva el camino.

Preguntan mucho también por tu heredera, la que te sucedió en ‘Supervivientes’, Laura Madrueño. No sé si la has podido ver un poquito y cómo la estás viendo. Han confirmado que va a ser también ahora presentadora de ‘Gran Hermano’, que tú también lo fuiste.

– Sí, Laura es maravillosa. Yo no he seguido mucho, es verdad, ‘Supervivientes’ este verano, porque me he ido a Asturias, con mis perros, mi furgo, mi familia y mis escapadas, pero yo te digo la verdad, todo lo que sea el éxito de mis compañeros, sea de la cadena que sea, para mí es una alegría. Creo que trabaja muy duro, creo que se merece todo lo bueno que le venga y que se le sumen los éxitos como se merece.

Sofía Suescun, tú coincidiste con ella y hasta en el All Star. Ha habido un montón de All Stars que han sido tuyos.

– Eso sí que lo vi. Mira, en el arranque del All Star lo vi y tú no sabes lo que me emocioné, porque creo que excepto dos concursantes que igualmente conocí en otros formatos, el resto los he tenido en las ocho ediciones de ‘Supervivientes’. Fue muy emocionante volver a verlos en esa isla. Sobre todo porque puedo imaginar la revoltura de emociones que tuvieron al volver años después a esa situación, la verdad. Mira, se me fue la piel de gallina y no te miento. La fortaleza de esa mujer, de Sofía, que ha vivido esa isla tan intensamente, por lo menos en mi edición, es verdad que en esta no la he seguido, pero sé que ha sido igual de guerrera, con los mismos ovarios bien puestos, ¿sabes? Y ha ido por todas. Para mí, Sofía es un ejemplo perfecto de lo que es un buen superviviente, porque tiene la capacidad de la supervivencia, del fuego, de ser la mejor en las pruebas, además de saber generar contenidos de entretenimiento en televisión y creo que es un cheque al portador.



¿Has seguido ahora el post de lo que está pasando con su madre y con Kiko?

– Algo he escuchado, la verdad, pero no me interesa mucho la vida personal de la gente, en general, y creo que en estos temas es un poco complicado opinar y meterte.

Lara, muchísima suerte y mucho éxito en Televisión Española y que te veamos presentando el Benidorm Fest y muchas más cosas.

– Oye, ojalá que vengan, que te escuchen, a ver si te escuchan.

Gracias, Lara.

– Muchas gracias.