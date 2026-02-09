Orestes Barbero se alinea con Manu Pascual y manifiesta esta crítica a la organización de 'Pasapalabra': "Da pena"

Orestes Barbero, histórico concursante de 'Pasapalabra' que estableció un récord de longevidad que ahora ha pulverizado Manu Pascual, ha vuelto a ponerse en el mapa después de autoimponerse un ostracismo frente a la tremenda sobrexposición mediática que le supuso el concurso de Atresmedia y por la que acabó completamente "saturado".

El burgalés confiesa que hizo "bomba de humo" deliberadamente como persona que no tiene "erotismo con la fama" y que, en todo este tiempo, se ha dedicado a cursar un doctorado sobre filosofía antigua y Aristóteles y a impartir clases de bachillerato.

Ahora, en una entrevista exclusiva para El Confi TV que se produce días después de la entrega del bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' a Rosa Rodríguez, Orestes Barbero tiene algunas quejas que transmitir a los responsables del formato conducido por Roberto Leal en Antena 3.

Recordemos que a Orestes le pasó exactamente lo mismo que a Manu Pascual, y se tuvo que conformar con el dinero acumulado en 360 programas (215.400 euros brutos) tras la victoria de Rafa Castaño en el año 2023.

Orestes Barbero: "Es hora de que suban los premios. Llevan con el mismo desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble"

En primer lugar, Barbero se ha quejado del bajo importe del premio diario: "Para estar un año y medio allí, y en comparación con el dinero que aportan otros formatos, tampoco fue tanto. Es hora de que suban los premios. Llevan con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble. Tendrían que duplicar los premios prácticamente. Es verdad que se meten mucho dinero en el bolsillo, pero es un gesto que no cuesta nada y demuestran un poco de proporcionalidad", ha declarado al citado medio.

Por otro lado, Orestes Barbero ha lanzado un encarecido consejo a la organización de 'Pasapalabra': "Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante, el que hace crecer el bote, ya que acaba más cansado y nervioso cuando llega el segundo. El segundo siempre llega más fresco. Eso es lo que pasó con Rafa y conmigo. Yo llevaba 137 programas y estaba que me subía por las paredes cuando, de repente, Rafa llegó mucho más fresco". Así, establece un paralelismo entre él y Rafa con Manu (más veterano) y Rosa.

Al hilo, el exparticipante ha señalado algunas de las preguntas, que desde su punto de vista rozan el "absurdo". Orestes puntualiza que estudiando el diccionario "tienes un rendimiento y una regularidad asegurados con una buena base". Sin embargo, para él hay palabras que no hacen justicia a tu cultura general: "Antes eran muy complicadas, pero con una gran cultura y estudiando podía sonar la flauta. Sin embargo, desde los últimos años, es directamente absurdo".

"Entre 2012 y 2018, hubo una familia de concursantes que era gente muy culta, a la que se le unía una gran habilidad para el programa. Además, tenían ese punto de estudio que les hacía más competentes. El Rosco era un objetivo asequible con esfuerzo entonces, pero el problema es que con el planteamiento que tienen ahora de las preguntas absurdas, no te permiten marcar la diferencia hasta que levantan la veda", ha sentenciado en declaraciones a El Confi TV.

Orestes, ante el planteamiento actual de El Rosco: "Da un poco de pena porque no te permite enseñar lo que sabes"

"Una cosa es que te pregunten por un arquitecto importante, por un lago de Sudamérica o por un filósofo de Japón, que son cosas que puedes llegar a saber con mucho estudio, pero muy distinto es que te pregunten por el apellido del pintor de la verja amarilla que está en una ciudad perdida de Estados Unidos. Es que eso es como preguntar por la nada. Da un poco de pena porque no te permite enseñar lo que sabes", ha lamentado sin rodeos Orestes Barbero.

Por último, sobre si volvería a 'Pasapalabra', lo ve complicado a corto plazo por su trabajo más inflexible y porque "la sucesión de concursantes es mucho más lenta por la política que tienen de grandes trayectorias". "De cara a dentro de muchos años, habrá que ver cómo está el panorama: si siguen como hasta ahora o si 'Pasapalabra' vuelve a ser más humano y tiene ese punto ilusionante". Así, deja la puerta abierta: "Nunca digas de esta agua no beberé, y es posible que vuelva".