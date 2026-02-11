'Sueños de libertad' ha vivido esta semana una despedida que supone todo un punto de inflexión en las tramas. Y es que la serie diaria de Antena 3 se queda sin una de las mayores protagonistas en su reparto y su gran villana, María Duque, el personaje interpretado por la actriz Rosario Tapias.

Fue en el capítulo de este martes cuando María abandonó la casa de los De La Reina y Toledo cansada de ser ninguneada tanto por su marido Andrés y su familia como por Gabriel. Con su marcha, la gran antagonista de Begoña Montes (Natalia Sánchez) dice adiós.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este martes, María anunciaba que se marcha a Málaga para iniciar una nueva vida. Aunque en realidad sus planes pasan por marcharse a París. ¿Tratará de aliarse con Brossard y encontrar un trabajo allí?

Habrá que ver si María Duque termina volviendo a 'Sueños de libertad' o si su marcha es definitiva. Por lo que ha dejado entrever la actriz su adiós podría no ser para siempre. Y es que no hay que olvidar que el motivo por el que Rosario Tapias deja la ficción es porque está embarazada como pasó en el caso de Alba Brunet. Y hay que recordar que la actriz que da vida a Fina ya se ha reincorporado a la ficción como se anunció hace unos días.

La despedida de Roser Tapias a 'Sueños de libertad': "Espero que nos volvamos a ver"

Roser Tapias (María) dice adiós a 'Sueños de libertad'.

En un comentario de Instagram, Roser Tapias se despide de su personaje en 'Sueños de libertad'. "María, María... Aquí se separan nuestros caminos. Quién me iba a decir que te echaría tanto de menos! Y es que lo nuestro no fue amor a primera vista: nos costó entendernos, pero reconozco que en estos más de dos añoshe aprendido a quererte y disfrutarte. Gracias por regalarme todas tus dimensiones, por permitirme aprender y crecer contigo, y sobre todo, por regalarme la maravilla de compañeros y amigos que me llevo en el bolsillo", escribe la actriz.

"Hasta más ver, Mary de la Queen.. Y quién sabe de los designios del destino", termina diciendo dejando entrever la posibilidad de volver a interpretar a María Duque en un futuro.

Por otro lado, en una entrevista en la web de Antena 3, Roser Tapias reconoce que "han sido dos años de montaña rusa". "Es un personaje que me ha dado tantas cosas y la posibilidad de interpretar tantos registros distintos, de aprender tanto, de crecer como actriz y como persona que estoy muy agradecida", reconoce.

"María es un personaje con un recorrido muy intenso, pero con una evolución muy muy marcada. Llega siendo una niña inocente, de familia bien, pero con su personalidad, un tanto clasista y un punto inocente que va perdiendo. Ha sido un lujo interpretar esta evolución de la luz a la absoluta oscuridad", prosigue destacando.

"Es una pasada porque al final es como poder interpretar varios personajes en uno solo y esto es un privilegio, es un bombón de personaje", añade al respecto sobre lo que ha supuesto hacer de la gran villana de 'Sueños de libertad' y uno de los personajes más odiados de la serie. "Parece que algo está tramando y que algo puede hacer para seguir dando guerra", concluye dejando en el aire su vuelta. Además en el rodaje de su última secuencia fue mucho más clara. "Espero que esto no sea una despedida y que pronto nos volvamos a ver", aseguró.