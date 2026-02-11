'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Por si fuera poco, el pasado jueves, la serie anotaba máximo histórico con un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores según Barlovento Comunicación.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia muestra su satisfacción a Eduardo por haber sacado una gran nota en el trabajo de geografía con el que le ayudó y Begoña no duda en agradecerle al chófer el apoyo que le dio a la niña. Y tras la conversación, la enfermera y el chófer parecen acercar posturas.

Pablo Salazar aparta a Mabel de su trabajo en la fábrica tras el error que cometió con una clienta importante porque ya no confía en ella. Nieves trata de pedirle una nueva oportunidad para la joven consciente del mal momento que atraviesa pero después es la propia Mabel la que dice que no quiere seguir trabajando con su padre.

Después de descubrir que Tasio está asociado con Damián en su nuevo negocio, Gabriel no duda en cuestionar su lealtad y su puesto en Perfumerías De La Reina y aunque Tasio trata de aclararle que va a seguir con su compromiso en la fábrica, Gabriel decide despedirle. Pero Pablo Salazar no duda en interceder y frena el despido de Tasio defendiéndole. Por otro lado, Pablo vuelve a decirle a Marisol que se aleje de él y de su familia.

Tanto Digna como Andrés tratan de convencer a Luis para que no deje su puesto de perfumista pero él les confiesa que ha llegado a su límite y que no puede más aunque siente traicionarles. Después, Luis y Luz tienen un fuerte enfrentamiento porque no comparte su decisión. Y Miguel Salazar le anuncia a Begoña que el tratamiento de Juan ha sido un éxito y está a punto de acabar.

Valentina decide tener un detalle con Cloe para agradecerle todo lo que ha hecho por ella y la francesa invita a su amiga a un plan para celebrar su cumpleaños. Después cuando Marta le propone celebrar el día juntas, Cloe lo rechaza para poder llevar a cabo su plan con Valentina. Y finalmente, Damián le propone a Tasio que se instale en la casa grande con Carmen como unos De La Reina más.

Andrés, Salazar y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo emitido de 'Sueños de libertad', Gabriel trataba de recuperar la confianza de Begoña pero ella le dejaba claro que jamás podrá perdonarle por todo el daño que le ha hecho. Además, la enfermera no dudaba en decirle a su marido que si no le denunció a la guardia civil por adulterio es por proteger a sus hijos.

Por otro lado, el abogado descubría que Damián ha lanzado un nuevo proyecto empresarial y no dudaba en encararse con su tío volviéndole a amenazar. Y en la Industrial, Carmen conocía a Marisol, la nueva secretaria que mostraba su entusiasmo por sacar adelante todo el trabajo dejando a Tasio muy sorprendido. Después Tasio terminaba descubriendo algunos detalles personales de la nueva secretaria.

Nieves acudía a ver a Begoña y a Juan y la enfermera le agradecía a la mujer de Salazar lo mucho que su hijo ha ayudado a salvar la vida de su hijo recién nacido. Mientras, Manuela se abría con Eduardo al confesarle su miedo a los bebés tras ver que no quiere coger a Juanito.

En la fábrica, Gabriel y Salazar tenían un fuerte enfrentamiento después de que Mabel haya cometido un descuido con una clienta muy importante. Y cuando Pablo descubría que su hija se ha marchado de casa sin avisar su enfado crece aún más y Miguel guardaba silencio sobre el paradero de su hermana. Aunque finalmente, Mabel regresaba a casa destrozada tras ver que Oriol no quiere saber nada de ella.

Julia no entiende que María se haya marchado sin despedirse y trataba de saber que ha pasado con su tía y Andrés le hacía entender lo sucedido. Y Gabriel convocaba una junta para destapar las irregularidades de Luis y proponía endurecer los controles para que jamás vuelva a suceder. Tras la humillación, Luis decidía marcharse para siempre de Perfumerías De La Reina. Y ante su ausencia en la junta, Gabriel mostraba su enfado con Tasio y se enfrentaba con Andrés.