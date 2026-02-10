'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 11 de febrero: la dimisión de Luis y el giro con Marisol

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Por si fuera poco, el pasado jueves, la serie anotaba máximo histórico con un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras revisar al pequeño Juan, Miguel anunciaba a Begoña y Gabriel que la fiebre del bebé está remitiendo y la inflamación de la fontanela también y que está empezando a mostrar mejoría con el nuevo tratamiento calmando a sus padres y a toda la familia. Pero pese a la mejora del bebé, Begoña y Gabriel terminaban discutiendo porque él no soporta que Andrés sea el padrino de su hijo.

Valentina le pedía perdón a Claudia por haberla dejado casi toda la noche fuera de la habitación. Mientras, Claudia le tendía la mano a su nueva compañera de cuarto para que cuente con ella si la necesita pero Valentina se negaba a abrirse con su compañera. Después es Cloe quién animaba a su amiga a que les confiese toda la verdad a sus compañeras.

En casa de los Salazar, Nieves le mostraba a Miguel su orgullo por cómo ha ayudado a salvar a Juan y al ver también su artículo publicado en una revista. Paralelamente, Mabel le confesaba a su hermano su plan para marcharse a Barcelona a recuperar a su novio.

Luis sorprendía a Luz con la muestra del perfume que ha creado en secreto utilizando recursos del laboratorio sin permiso y la doctora mostraba entusiasmo por el resultado. Pero cuando Gabriel descubría los planes de Luis le reprendía duramente por haber utilizado recursos de la fábrica sin su consentimiento y se oponía a la producción del perfume.

María visitaba a Pablo Salazar para anunciarle su decisión de marcharse de Toledo y dejar su trabajo como traductora. Pero además le sorprendía al proponerle que se haga cargo de las acciones de Julia en su ausencia. Algo que desconcertaba al empresario que antes de aceptar decidía hablar con Damián, que apoyaba que sea Salazar quién se haga cargo de esas acciones. Aunque a Digna no le hace demasiada gracia la decisión.

Mientras Begoña mostraba su satisfacción al ver que Juan mejora, María no dudaba en enfrentarse con ella antes de marcharse definitivamente de la casa de los De La Reina y le dejaba claro que es una interesada y una mujer infiel. También decidía plantarle cara a Gabriel y Andrés y dejaba una última amenaza dejando entrever que volverá antes o después.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 496 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 11 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 496 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de recuperar la confianza de Begoña pero ella le deja claro que jamás podrá perdonarle por todo el daño que le ha hecho. Además, la enfermera no duda en decirle a su marido que si no le denunció a la guardia civil por adulterio es por proteger a sus hijos.

Por otro lado, el abogado descubre que Damián ha lanzado un nuevo proyecto empresarial y no duda en encararse con su tío volviéndole a amenazar. Y en la Industrial, Carmen conoce a Marisol, la nueva secretaria que muestra su entusiasmo por sacar adelante todo el trabajo dejando a Tasio muy sorprendido. Después Tasio termina descubriendo algunos detalles personales de la nueva secretaria.

Nieves acude a ver a Begoña y a Juan y la enfermera le agradece a la mujer de Salazar lo mucho que su hijo ha ayudado a salvar la vida de su hijo recién nacido. Mientras, Manuela se abre con Eduardo al confesarle su miedo a los bebés tras ver que no quiere coger a Juanito.

En la fábrica, Gabriel y Salazar tienen un fuerte enfrentamiento después de que Mabel haya cometido un descuido con una clienta muy importante. Y cuando Pablo descubre que su hija se ha marchado de casa sin avisar su enfado crece aún más y Miguel guarda silencio sobre el paradero de su hermana. Aunque finalmente, Mabel regresa a casa destrozada tras ver que Oriol no quiere saber nada de ella.

Julia no entiende que María se haya marchado sin despedirse y trata de saber que ha pasado con su tía y Andrés trata de hacerle entender lo sucedido. Y Gabriel convoca una junta para destapar las irregularidades de Luis y propone endurecer los controles para que jamás vuelva a suceder. Tras la humillación, Luis decide marcharse para siempre de Perfumerías De La Reina. Y ante su ausencia en la junta, Gabriel muestra su enfado con Tasio y se enfrenta con Andrés.