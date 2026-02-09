'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 10 de febrero: el órdago de María antes de su marcha definitiva

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Por si fuera poco, el pasado jueves, la serie anotaba máximo histórico con un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se salía con la suya y conseguía que bauticen a Juanito por lo que le pueda pasar al bebé y la enfermera tenía muy claro que quiere que los padrinos de su hijo sean Julia y Andrés. Tras la ceremonia íntima, Luz les informaba a Gabriel y Begoña del delicado estado de su hijo y del tratamiento que podría salvar al pequeño pero que conlleva muchos riesgos y ambos decidían seguir adelante a pesar de todo.

En casa de los Salazar, Miguel se mostraba completamente desolado tras el rechazo de Marisol preocupando a su madre y Pablo le tranquilizaba asegurando erróneamente que la joven se ha marchado de Toledo. Mientras, Mabel se reconciliaba con Nieves y le confesaba el desengaño amoroso que se ha llevado con Oriol.

Por otro lado, María informaba a Damián y Marta de su decisión de dejar la casa y no dudaba en mostrarse muy dura con el que hasta ahora ha sido su suegro y le dejaba claro que no piensa ceder las acciones de Julia por ahora. Después, María también le comunicaba a Manuela su marcha definitiva y hacía lo propio con Digna. Después, se desprendía de parte de su ropa y Paula se quedaba maravillada con ella.

Tasio le proponía a Damián contratar a Marisol como nueva secretaria de la Industrial y él accedía sin saber que se trata de la amante de Pablo Salazar. Por su parte, Valentina decidía seguir el consejo de Cloe y se ponía en contacto con su madre para tranquilizarla aunque la llamada conseguía desestabilizarle aún más. Y en la cantina, Claudia se llevaba un varapalo al descubrir que la cena a la que le había invitado Salva no es a solas.

Finalmente, María no dudaba en engañar a Andrés sobre el lugar al que se va a marchar tras dejar Toledo y le confesaba que se marcha a Málaga. Sin embargo, la mujer está valorando irse a París. Por su parte, Begoña y Gabriel no se ponían de acuerdo con el tratamiento a seguir para salvar a Juan y Miguel irrumpía y proponía llevar a cabo otro tratamiento menos invasivo y arriesgado para el pequeño.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 495 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 10 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 495 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tras revisar al pequeño Juan, Miguel anuncia a Begoña y Gabriel que la fiebre del bebé está remitiendo y la inflamación de la fontanela también y que está empezando a mostrar mejoría con el nuevo tratamiento calmando a sus padres y a toda la familia. Pero pese a la mejora del bebé, Begoña y Gabriel terminan discutiendo porque él no soporta que Andrés sea el padrino de su hijo.

Valentina le pide perdón a Claudia por haberla dejado casi toda la noche fuera de la habitación. Mientras, Claudia le tiende la mano a su nueva compañera de cuarto para que cuente con ella si la necesita pero Valentina se niega a abrirse con su compañera. Después es Cloe quién anima a su amiga a que les confiese toda la verdad a sus compañeras.

En casa de los Salazar, Nieves le muestra a Miguel su orgullo por cómo ha ayudado a salvar a Juan y al ver también su artículo publicado en una revista. Paralelamente, Mabel le confiesa a su hermano su plan para marcharse a Barcelona a recuperar a su novio.

Luis sorprende a Luz con la muestra del perfume que ha creado en secreto utilizando recursos del laboratorio sin permiso y la doctora muestra entusiasmo por el resultado. Pero cuando Gabriel descubre los planes de Luis le reprende duramente por haber utilizado recursos de la fábrica sin su consentimiento y se opone a la producción del perfume.

María visita a Pablo Salazar para anunciarle su decisión de marcharse de Toledo y dejar su trabajo como traductora. Pero además le sorprende al proponerle que se haga cargo de las acciones de Julia en su ausencia. Algo que desconcierta al empresario que antes de aceptar decide hablar con Damián, que apoya que sea Salazar quién se haga cargo de esas acciones. Aunque a Digna no le hace demasiada gracia la decisión.

Mientras Begoña muestra su satisfacción al ver que Juan mejora, María no duda en enfrentarse con ella antes de marcharse definitivamente de la casa de los De La Reina y le deja claro que es una interesada y una mujer infiel. También decide plantarle cara a Gabriel y Andrés y deja una última amenaza dejando entrever que volverá antes o después.