'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 9 de febrero: la despedida de María y el tratamiento para salvar a Juan

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia. Por si fuera poco, este jueves, la serie anotaba máximo histórico con un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel insistía en llevar a Juanito al hospital en Madrid pero tanto Luz como Miguel le decían que no es viable trasladarle ante la gravedad del estado del pequeño. Tras ello, Miguel proponía someter al bebé a un tratamiento drástico para tratar de mejorar su situación pero Luz no terminaba de confiar en que sea positivo someter al pequeño a algo tan extremo pues teme que al final sea peor el remedio.

María le comunicaba a Andrés que ya ha iniciado los trámites para conseguir la nulidad matrimonial. Y aunque él le pedía que se mantenga con discreción, la mujer sigue utilizando su maldad para manipular a Julia de nuevo. Y Damián les comunicaba a Marta y Andrés que Tasio va a ser su socio en La Industrial provocando su malestar por haberles negado su ayuda y hacerlo ahora con su hermanastro.

Por su lado, Carmen y Claudia se mostraban inquietas por la actitud tan distante de Valentina hacia ellas al mostrarse completamente esquiva e irritable y llegan a la conclusión de que a su compañera le sucede algo.

Mientras Nieves compartía con Pablo su preocupación por Miguel por el rechazo de Marisol, Mabel recibía una llamada de su novio dejándola completamente desolada. Y Pablo terminaba lanzando una severa amenaza a Marisol para que la joven le deje en paz para siempre.

Finalmente, María tomaba una decisión crucial sobre su futuro que puede suponer un antes y un después en la vida de los De La Reina, sobre todo en la de Andrés y anunciaba su decisión de marcharse para siempre. Y Begoña desesperada por la situación de su hijo tomaba una decisión por miedo y responsabilidad.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 494 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 9 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 494 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña se sale con la suya y consigue que bauticen a Juanito por lo que le pueda pasar al bebé y la enfermera tiene muy claro que quiere que los padrinos de su hijo sean Julia y Andrés. Tras la ceremonia íntima, Luz les informa a Gabriel y Begoña del delicado estado de su hijo y del tratamiento que podría salvar al pequeño pero que conlleva muchos riesgos y ambos deciden seguir adelante a pesar de todo.

En casa de los Salazar, Miguel se muestra completamente desolado tras el rechazo de Marisol preocupando a su madre y Pablo le tranquiliza asegurando que la joven se ha marchado de Toledo. Mientras, Mabel se reconcilia con Nieves y le confiesa el desengaño amoroso que se ha llevado con Oriol.

Por otro lado, María informa a Damián y Marta de su decisión de dejar la casa y no duda en mostrarse muy dura con el que hasta ahora ha sido su suegro y le deja claro que no piensa ceder las acciones de Julia por ahora. Después, María también le comunica a Manuela su marcha definitiva y hace lo propio con Digna. Después, se desprende de parte de su ropa y Paula se queda maravillada con ella.

Tasio le propone a Damián contratar a Marisol como nueva secretaria de la Industrial y él accede sin saber que se trata de la amante de Pablo Salazar. Por su parte, Valentina decide seguir el consejo de Cloe y se pone en contacto con su madre para tranquilizarla aunque la llamada consigue desestabilizarle aún más. Y en la cantina, Claudia se lleva un varapalo al descubrir que la cena a la que le había invitado Salva no es a solas.

Finalmente, María no duda en engañar a Andrés sobre el lugar al que se va a marchar tras dejar Toledo y le confiesa que se marcha a Málaga. Sin embargo, la mujer está valorando irse a París. Por su parte, Begoña y Gabriel no se ponen de acuerdo con el tratamiento a seguir para salvar a Juan y Miguel irrumpe y propone llevar a cabo otro tratamiento menos invasivo y arriesgado para el pequeño.