'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 6 de febrero: María se rinde y anuncia su marcha

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia con una media del 14,2% y consiguiendo su mes más visto desde marzo de 2024 tras haber estrenado su tercera temporada cargada de fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Andrés llamara para denunciar a María por adulterio, su mujer trataba de conseguir su perdón pero él se mostraba inflexible y al verse completamente al borde de la cárcel y acorralada, ella llegaba a la conclusión de que no tiene otra escapatoria que conseguir la nulidad matrimonial.

La preocupación por el estado de Juanito sigue en aumento al ver que el niño no remonta y que los síntomas no encajan con la meningitis que sospechaba Luz. Begoña, desesperada, pedía llevar al bebé al hospital pero Luz le recordaba que Gabriel no quiere y sin su consentimiento no pueden hacer nada. Y al no confiar en la doctora Borrell, Gabriel la relegaba del cuidado de su hijo.

Poco a poco, Manuela y Paula siguen limando sus asperezas al compartir detalles sobre sus vidas y el ama de llaves no dudaba más en anunciarle a la joven que ha superado la prueba con éxito y que se quedará como doncella en casa de los De La Reina. Por su parte, Miguel llegaba muy abatido a casa de los Salazar tras ser rechazado por Marisol mientras Mabel trataba de conseguir dinero para irse con su novio ocultándoselo a su padre.

Tasio decide aliarse definitivamente con Damián y le anunciaba su respuesta de ser socios en La Industrial aunque su padre le dejaba claro que no quiere su dinero sino su experiencia y conocimiento. Por otro lado, Valentina volvía a sufrir una crisis al ver que Rodrigo está por las inmediaciones de la colonia y decidía dejar plantadas a Carmen y Claudia en el teatro por miedo al militar. Y Cloe terminaba compartiendo con Marta la historia de su amiga.

Desesperadas por la crítica situación de Juanito, Begoña, Luz y Digna decidían acudir a Miguel Salazar para que asista al bebé y pueda dar con la solución para salvar su vida. Y aunque de primeras se mostraba reticente, Nieves convencía a su hijo de que ayude a los De La Reina. Y aunque Gabriel se oponía, finalmente Miguel examinaba al bebé.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 493 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 6 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 493 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel insiste en llevar a Juanito al hospital en Madrid pero tanto Luz como Miguel le dicen que no es viable trasladarle ante la gravedad del estado del pequeño. Tras ello, Miguel propone someter al bebé a un tratamiento drástico para tratar de mejorar su situación pero Luz no termina de confiar en que sea positivo someter al pequeño a algo tan extremo pues teme que al final sea peor el remedio.

María le comunica a Andrés que ya ha iniciado los trámites para conseguir la nulidad matrimonial. Y aunque él le pide que se mantenga con discreción, la mujer sigue utilizando su maldad para manipular a Julia de nuevo. Y Damián les comunica a Marta y Andrés que Tasio va a ser su socio en La Industrial provocando su malestar por haberles negado su ayuda y hacerlo ahora con su hermanastro.

Por su lado, Carmen y Claudia se muestran inquietas por la actitud tan distante de Valentina hacia ellas al mostrarse completamente esquiva e irritable y llegan a la conclusión de que a su compañera le sucede algo.

Mientras Nieves comparte con Pablo su preocupación por Miguel por el rechazo de Marisol, Mabel recibe una llamada de su novio dejándola completamente desolada. Y Pablo termina lanzando una severa amenaza a Marisol para que la joven le deje en paz para siempre.

Finalmente, María toma una decisión crucial sobre su futuro que puede suponer un antes y un después en la vida de los De La Reina, sobre todo en la de Andrés y anuncia su decisión de marcharse para siempre. Y Begoña desesperada por la situación de su hijo toma una decisión por miedo y responsabilidad.