'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 5 de febrero: el estado crítico de Juan y María, acorralada

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia con una media del 14,2% y consiguiendo su mes más visto desde marzo de 2024 tras haber estrenado su tercera temporada cargada de fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia entre los De La Reina seguía en aumento por el delicado estado de Juanito pues no reacciona a la medicación y Luz recomendaba llevar al bebé al hospital pues no termina de tener claro qué le sucede a la criatura. Y ante la situación del pequeño, Gabriel decidía delegar en Salazar la dirección de la fábrica.

Por su parte, Digna le confesaba a Manuela que fue Paula quién le avisó sobre las malas formas de María hacia ella y tras ello dejaba en el ama de llaves la decisión de que hacer con la joven doncella una vez termine su periodo de prueba. Paralelamente, María insistía en pedirle ayuda a Gabriel con lo de la denuncia y el abogado harto de ella terminaba con su relación para siempre.

Cloe decidía confesarle a Valentina que Rodrigo la está buscando provocando que la dependienta sufra una especie de ataque de ansiedad y su amiga trataba de tranquilizarla. Pero su miedo va a más cuando Rodrigo aparecía por sorpresa en la tienda y estaba a punto de descubrirla allí.

Pablo se reunía con Marisol para comunicarle su decisión de romper su relación para siempre y pedirle que le deje en paz. Pero ella cree que la sigue queriendo y no se da por vencida para recuperarle. Por su parte, Miguel compartía con su hermana Mabel sus sospechas de que Marisol ha llegado a Toledo por él y tras ello, el joven decidía ir en busca de la joven para mostrarle lo que siente por ella y Marisol terminaba rompiéndole de nuevo el corazón.

En La Industrial De La Reina, Damián se quedaba muy satisfecho con el compromiso de Tasio de encontrar nuevo personal y terminaba haciéndole una oferta inesperada a su hijo: que se asocie con él. Por otro lado, Julia se deshacía de los miedos que le profesó María al comprobar que Begoña la sigue queriendo igual que siempre pese a la llegada de Juanito.

Y finalmente, Andrés le exigía a María que le de una respuesta al ultimátum que le dio y al ver que se niega a darle la nulidad matrimonial, el De La Reina no dudaba en seguir adelante con su plan de denunciarla a la guardia civil por adulterio.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 492 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 5 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 492 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Andrés llame para denunciar a María por adulterio, su mujer trata de conseguir su perdón pero él se muestra inflexible y al verse completamente al borde de la cárcel y acorralada, ella llega a la conclusión de que no tiene otra escapatoria que conseguir la nulidad matrimonial.

La preocupación por el estado de Juanito sigue en aumento al ver que el niño no remonta y que los síntomas no encajan con la meningitis que sospechaba Luz. Begoña, desesperada, pide llevar al bebé al hospital pero Luz le recuerda que Gabriel no quiere y sin su consentimiento no pueden hacer nada. Y al no confiar en la doctora Borrell, Gabriel la relega del cuidado de su hijo.

Poco a poco, Manuela y Paula siguen limando sus asperezas al compartir detalles sobre sus vidas y el ama de llaves no duda más en anunciarle a la joven que ha superado la prueba con éxito y que se quedará como doncella en casa de los De La Reina. Por su parte, Miguel llega muy abatido a casa de los Salazar tras ser rechazado por Marisol mientras Mabel trata de conseguir dinero para irse con su novio ocultándoselo a su padre.

Tasio decide aliarse definitivamente con Damián y le anuncia su respuesta de ser socios en La Industrial aunque su padre le deja claro que no quiere su dinero sino su experiencia y conocimiento. Por otro lado, Valentina vuelve a sufrir una crisis al ver que Rodrigo está por las inmediaciones de la colonia y decide dejar plantadas a Carmen y Claudia en el teatro por miedo al militar. Y Cloe termina compartiendo con Marta la historia de su amiga.

Desesperadas por la crítica situación de Juanito, Begoña, Luz y Digna deciden acudir a Miguel Salazar para que asista al bebé y pueda dar con la solución para salvar su vida. Y aunque de primeras se muestra reticente, Nieves convence a su hijo de que ayude a los De La Reina. Y aunque Gabriel se opone, finalmente Miguel examina al bebé.