'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 4 de febrero: una ruptura definitiva y Andrés denuncia a María

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia con una media del 14,2% y consiguiendo su mes más visto desde marzo de 2024 tras haber estrenado su tercera temporada cargada de fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia sentía que la llegada de Juanito ha provocado que sea desplazada y haya pasado a un segundo plano y terminaba expresándole sus miedos a Marta. Y su tía Marta no dudaba en abrirle los ojos y pedirle que no se deje manipular por María y sus malas intenciones porque Begoña la va a seguir queriendo.

Por su parte, María se guía pagando sus frustraciones con Manuela y le culpaba de haberla dejado en evidencia ante Digna. Pero el ama de llaves no se achantaba ante la actitud de la mujer de Andrés y María incluso le amenazaba con despedirla. Después, María también se encaraba con Marta, que le ponía los puntos sobre las íes y no caía ante sus provocaciones. Y Andrés compartía con Luis todos sus planes para acabar con María.

Damián le enseñaba a Tasio las instalaciones de su nuevo negocio y él no dudaba en mostrarle su orgullo y mostrarse implicado en ayudar a su padre a sacar adelante el proyecto. También, Miguel Salazar se presentaba ilusionado al conocer que finalmente su artículo médico será publicado y también por la aparición de Marisol. Paralelamente, la joven acudía a ver a Pablo Salazar, que reaccionaba con miedo antes de que ella le dejara claro que quiere recuperar la relación que ambos tenían en Tarragona.

Cloe acudía a ver a Rodrigo, el hombre que está tratando de dar con el paradero de Valentina y la francesa guardaba silencio sobre su amiga y trata de saber si ha pasado algo entre ellos. Tras pillarles juntos, Marta notaba que Cloe le esconde algo. Por su parte, Claudia se abría con Salva para hablarle más sobre ella revelándole lo que le pasó con Mateo y el cantinero terminaba invitándole a cenar poniéndola muy feliz.

Damián apoyaba a Begoña en su decisión de no denunciar a Gabriel por miedo a cómo pueda afectar al pequeño Juan y a Julia. Mientras, María le pedía ayuda a Gabriel con el ultimátum de Andrés de denunciarla pero el abogado la trataba con desprecio. Y la preocupación por el estado de Juan crecía con un empeoramiento del bebé. Finalmente, Luz compartía con Begoña y Gabriel que puede tratarse de meningitis provocando aún más la incertidumbre sobre su estado.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 491 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 4 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 491 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la angustia entre los De La Reina sigue en aumento por el delicado estado de Juanito pues no reacciona a la medicación y Luz recomienda llevar al bebé al hospital pues no termina de tener claro qué le sucede a la criatura. Y ante la situación del pequeño, Gabriel decide delegar en Salazar la dirección de la fábrica.

Por su parte, Digna le confiesa a Manuela que fue Paula quién le avisó sobre las malas formas de María hacia ella y tras ello deja en el ama de llaves la decisión de que hacer con la joven doncella una vez termine su periodo de prueba. Paralelamente, María insiste en pedirle ayuda a Gabriel con lo de la denuncia y el abogado harto de ella termina con su relación para siempre.

Cloe decide confesarle a Valentina que Rodrigo la está buscando provocando que la dependienta sufra una especie de ataque de ansiedad y su amiga trata de tranquilizarla. Pero su miedo va a más cuando Rodrigo aparece por sorpresa en la tienda y está a punto de descubrirla allí.

Pablo se reúne con Marisol para comunicarle su decisión de romper su relación para siempre y pedirle que le deje en paz. Pero ella cree que la sigue queriendo y no se da por vencida para recuperarle. Por su parte, Miguel comparte con su hermana Mabel sus sospechas de que Marisol ha llegado a Toledo por él y tras ello, el joven decide ir en busca de la joven para mostrarle lo que siente por ella y Marisol termina rompiéndole de nuevo el corazón.

En La Industrial De La Reina, Damián se queda muy satisfecho con el compromiso de Tasio de encontrar nuevo personal y termina haciéndole una oferta inesperada a su hijo: que se asocie con él. Por otro lado, Julia se deshace de los miedos que le profesó María al comprobar que Begoña la sigue queriendo igual que siempre pese a la llegada de Juanito.

Y finalmente, Andrés le exige a María que le de una respuesta al ultimátum que le dio y al ver que se niega a darle la nulidad matrimonial, el De La Reina no duda en seguir adelante con su plan de denunciarla a la guardia civil por adulterio.