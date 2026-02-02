'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 3 de febrero: se descubre el gran secreto de Salazar

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber cerrado en enero con su tercera mejor marca mensual de la historia con una media del 14,2% y consiguiendo su mes más visto desde marzo de 2024 tras haber estrenado su tercera temporada cargada de fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña seguía muy preocupada por el estado de Juan después de que no le termine de bajar la fiebre pero Luz trataba de calmarle diciendo que no tiene de qué preocuparse. Mientras, Gabriel insistía en recomponer su matrimonio y de explicarle a su mujer sus escarceos con María. Y después, el abogado no dudaba en reprocharle a María que haya sido ella la culpable de que Begoña se haya enterado de lo suyo.

En la tienda, Claudia compartía con Carmen el miedo de Valentina porque alguien pueda entrar en la habitación y su actitud reservada. Las dos decidían invitarla al teatro para tenderle la mano. Después, alguien del pasado de Valentina llamaba preguntando por ella y Cloe decidía ocultárselo a su amiga.

Por su parte, Miguel se encontraba por sorpresa con Marisol, por quién parece sentir algo especial. La aparición de la joven en Toledo generaba mucho estupor e intranquilidad en los Salazar. Y en la cantina, Tasio tenía un acercamiento con Salva al tratar de ayudarle con una cafetera estropeada.

En casa de los De La Reina, Manuela le pedía disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella estos días por culpa de los comentarios de María y parece que la situación entre ellas empieza a recomponerse aunque la joven doncella tiene miedo de que la despidan. Por su parte, Damián y Digna visitaban el lugar donde él pretende lanzar su nuevo negocio y Marta se disculpaba con su padre por desconfiar en su nuevo proyecto.

Mientras, Andrés trataba de pedirle disculpas a Begoña por presionarle con la denuncia a Gabriel. Tras ello, Andrés daba un paso al frente con María y le enseñaba las fotos que hizo el detective de ella con Gabriel y le daba un ultimátum a su mujer a cambio de no denunciarla: conseguir que les den la nulidad matrimonial.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 490 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 3 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 490 de 'Sueños de Libertad'

Luz, Begoña y Gabriel, preocupados por Juan en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia siente que la llegada de Juanito ha provocado que sea desplazada y haya pasado a un segundo plano y termina expresándole sus miedos a Marta. Y su tía Marta no duda en abrirle los ojos y pedirle que no se deje manipular por María y sus malas intenciones porque Begoña la va a seguir queriendo.

Por su parte, María sigue pagando sus frustraciones con Manuela y no duda en culparla de haberla dejado en evidencia ante Digna. Pero el ama de llaves no se achanta ante la actitud de la mujer de Andrés y María incluso le amenaza con despedirla. Después, María también se encara con Marta, que le pone los puntos sobre las íes y no cae ante sus provocaciones. Y Andrés comparte con Luis todos sus planes para acabar con María.

Damián le muestra a Tasio las instalaciones de su nuevo negocio y él no duda en mostrarle su orgullo y mostrarse implicado en ayudar a su padre a sacar adelante el proyecto. También, Miguel Salazar se muestra ilusionado al conocer que finalmente su artículo médico será publicado y también por la aparición de Marisol. Paralelamente, la joven acude a ver a Pablo Salazar, que reacciona con miedo antes de que ella le deje claro que quiere recuperar la relación que ambos tenían en Tarragona.

Cloe acude a ver a Rodrigo, el hombre que está tratando de dar con el paradero de Valentina y la francesa guarda silencio sobre su amiga y trata de saber si ha pasado algo entre ellos. Tras pillarles juntos, Marta nota que Cloe le esconde algo. Por su parte, Claudia se abre con Salva para hablarle más sobre ella revelándole lo que le pasó con Mateo y el cantinero termina invitándole a cenar poniéndola muy feliz.

Damián apoya a Begoña en su decisión de no denunciar a Gabriel por miedo a cómo pueda afectar al pequeño Juan y a Julia. Mientras, María le pide ayuda a Gabriel con el ultimátum de Andrés de denunciarla pero el abogado la trata con desprecio. Y la preocupación por el estado de Juan crece con un empeoramiento del bebé. Finalmente, Luz comparte con Begoña y Gabriel que puede tratarse de meningitis provocando aún más la incertidumbre sobre su estado.