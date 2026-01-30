'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 2 de febrero: El ultimátum a María para evitar la cárcel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber estrenado su tercera temporada recientemente con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se enteraba de que va a compartir habitación con Valentina y ninguna de las dos parece muy convencida pues creen que sus diferentes caracteres harán que la convivencia entre ellas no sea sencilla. Y la nueva dependienta compartía con su compañera que en Madrid le robaron y desde entonces tiene miedo.

Andrés se mostraba preocupado por el futuro laboral de su padre pues no termina de confiar en su nuevo proyecto empresarial y teme que un nuevo varapalo haga por dejar hundido a nivel emocional al patriarca. Tras escuchar su conversación con Marta, Damián se mostraba muy dolido con sus palabras.

Asimismo, Claudia por fin descubría quién es la persona especial de Salva y que el cantinero no tiene novia. Por su lado, Miguel recibía buenas noticias sobre su artículo médico.

Digna decidía pedirle disculpas a Cloe por haberla acusado de estar al servicio de Gabriel sin saber que en realidad está siendo amenazada por el abogado. Tras ello, Digna se enfrentaba con María y terminaba diciéndole todo lo que piensa de ella tras descubrir su actitud con el servicio.

Después, María volvía a sacar su lado más manipulador y no dudaba en utilizar a Julia para malmeterla en contra de Begoña por el nacimiento de Juan haciéndole creer que con el nuevo bebé, su madre le va a dar de lado. Y finalmente, Begoña, harta de sentirse humillada estallaba contra Gabriel y le revelaba que sabe lo de su relación clandestina con María y él trataba de justificarse sin que le sirva de nada. Y en plena discusión crece la preocupación por el estado del pequeño Juan tras tener mucha fiebre.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 489 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 2 de febrero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 489 de 'Sueños de Libertad'

Begoña, preocupada por Juan en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña sigue muy preocupada por el estado de Juan después de que no le termine de bajar la fiebre pero Luz trata de calmarle diciendo que no tiene de qué preocuparse. Mientras, Gabriel insiste en recomponer su matrimonio y de explicarle a su mujer sus escarceos con María. Y después, el abogado no duda en reprocharle a María que haya sido ella la culpable de que Begoña se haya enterado de lo suyo.

En la tienda, Claudia comparte con Carmen el miedo de Valentina porque alguien pueda entrar en la habitación y su actitud reservada. Las dos deciden invitarla al teatro para tenderle la mano. Después, alguien del pasado de Valentina llama preguntando por ella y Cloe decide ocultárselo a su amiga.

Por su parte, Miguel se encuentra por sorpresa con Marisol, por quién parece sentir algo especial. La aparición de la joven en Toledo genera mucho estupor e intranquilidad en los Salazar. Y en la cantina, Tasio tiene un acercamiento con Salva al tratar de ayudarle con la cafetera estropeada.

En casa de los De La Reina, Manuela le pide disculpas a Paula por la actitud que ha tenido con ella estos días por culpa de los comentarios de María y parece que la situación entre ellas empieza a recomponerse aunque la joven doncella tiene miedo de que la despidan. Por su parte, Damián y Digna visitan el lugar donde él pretende lanzar su nuevo negocio y Marta se disculpa con su padre por desconfiar en su nuevo proyecto.

Mientras, Andrés trata de pedirle disculpas a Begoña por presionarle con la denuncia a Gabriel. Tras ello, Andrés da un paso al frente con María y le enseña las fotos que hizo el detective de ella con Gabriel y le da un ultimátum a su mujer a cambio de no denunciarla: conseguir que les den la nulidad matrimonial.