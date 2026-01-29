'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 30 de enero: Gabriel, acorralado y el bebé de Begoña, en peligro

Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber estrenado su tercera temporada recientemente con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trataba de disculparse con María por haberse mostrado tan duro con ella durante el desayuno. Paralelamente, Begoña irrumpía y se mostraba muy cortante con su marido tras haber descubierto su idilio secreto con María. Por su lado, Damián reunía a toda la familia para anunciar su idea de lanzar un negocio sobre la limpieza industrial.

En casa de los Salazar, Mabel y Miguel trataban de unir sus fuerzas. Ella le ayudaba con la publicación de su articulo médico y él a cambio le ofrecía su apoyo con la agenda de su padre. Y en la tienda, Claudia y Valentina parecen no hacer muy buenas migas en su primer encuentro.

Manuela volvía a sufrir un susto al no encontrar los vestidos de María que tenía que lavar. Pero Eduardo terminaba ayudándola arreglando el problema. Paralelamente, Paula se mostraba cada vez más interesada en Tasio y no dudaba en pedirle a Eduardo que le hable de él. Después, María estallaba contra Manuela al saber que sus vestidos han sido lavados en una tintorería y la gobernanta terminaba parándole los pies.

Marta decidía abrirse con Digna y le confesaba su relación con Cloe y las amenazas que está recibiendo la francesa por parte de Gabriel y su tía le sugería que le cuente toda la verdad a su padre. Pero al saber que Marta le ha contado a Digna lo de su relación, Cloe se mostraba muy enfadada.

Por otro lado, Virginia acudía a despedirse de Begoña pues ha decidido marcharse con Alejandra de Toledo. Tras su conversación, la enfermera se planteaba si denunciar a Gabriel por adulterio y Andrés se ofrecía a acompañarla para hacer lo propio con María pero ella sigue con miedo y prefiere no hacer nada por el bien de Julia y de Juan.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 488 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 30 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 488 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia se entera de que va a compartir habitación con Valentina y ninguna de las dos parece muy convencida pues creen que sus diferentes caracteres harán que la convivencia entre ellas no sea sencilla. Y la nueva dependienta comparte con su compañera que en Madrid le robaron y desde entonces tiene miedo.

Andrés se muestra preocupado por el futuro laboral de su padre pues no termina de confiar en su nuevo proyecto empresarial y teme que un nuevo varapalo haga por dejar hundido a nivel emocional al patriarca. Tras escuchar su conversación con Marta, Damián se muestra muy dolido con sus palabras.

Asimismo, Claudia por fin descubre quién es la persona especial de Salva y que el cantinero no tiene novia. Por su lado, Miguel recibe buenas noticias sobre su artículo médico.

Digna decide pedirle disculpas a Cloe por haberla acusado de estar al servicio de Gabriel sin saber que en realidad está siendo amenazada por el abogado. Tras ello, Digna se enfrenta con María y termina diciéndole todo lo que piensa de ella tras descubrir su actitud con el servicio.

Después, María vuelve a sacar su lado más manipulador y no duda en utilizar a Julia para malmeterla en contra de Begoña por el nacimiento de Juan haciéndole creer que con el nuevo bebé, su madre le va a dar de lado. Y finalmente, Begoña, harta de sentirse humillada estalla contra Gabriel y le revela que sabe lo de su relación clandestina con María y él trata de justificarse sin que le sirva de nada. Y en plena discusión crece la preocupación por el estado del pequeño Juan tras tener mucha fiebre.