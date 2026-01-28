'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 29 de enero: Begoña salva a Gabriel de la cárcel y el plan de Damián

Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber estrenado su tercera temporada recientemente con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su tenso encuentro con Salazar, Damián le confesaba a Digna sus planes de dejar definitivamente Perfumerías De La Reina para crear un nuevo negocio. Mientras, Tasio se presentaba en la casa para compartir con su padre unos asuntos pendientes y allí conocía a Paula mostrando una gran conexión con la nueva doncella.

Cloe le mostraba todas las instalaciones de la fábrica a Valentina para que se vaya familiarizando con el lugar antes de incorporarse como dependienta a la tienda. Tras entrevistarla, Marta dejaba atrás todas sus dudas y accedía a contratar a la amiga de la francesa y se la presentaba a Carmen. Mientras, Valentina confesaba que quiere dejar su pasado atrás.

Digna no dudaba en encararse con Cloe por su pasividad y la actitud complaciente con Gabriel. Un enfrentamiento que dejaba a la francesa bastante tocada. No obstante, después se desahogaba con Marta sorprendiéndola con una cita en el teatro. Mientras, Luis compartía con su madre su intención de crear perfumes al margen de Perfumerías De La Reina

Paralelamente, Digna se mostraba indignada al saber que Pablo Salazar ha enchufado a su hija en la empresa y Nieves trataba de recomponer la situación. Por su parte, Mabel se reconciliaba con su hermano Miguel y compartía con su madre lo bien que se está integrando en la fábrica.

Gabriel intentaba reconciliarse con Begoña y accede a que se quede en casa de los De La Reina y le prometía a su mujer que va a estar más pendiente de ella y del bebé y ella accedía a darle una nueva oportunidad. Y Andrés temiendo que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo le confesaba toda la verdad sobre el idilio secreto de Gabriel con María y le proponía acudir juntos a denunciarlo, pero ella le pide tiempo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 487 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 29 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 487 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de disculparse con María por haberse mostrado tan duro con ella durante el desayuno. Paralelamente, Begoña irrumpe y no duda en mostrarse muy cortante con su marido tras haber descubierto su idilio secreto con María. Por su lado, Damián reúne a toda la familia para anunciar su idea de lanzar un negocio sobre la limpieza industrial.

En casa de los Salazar, Mabel y Miguel tratan de unir sus fuerzas. Ella le ayuda con la publicación de su articulo médico y él a cambio le ofrece su apoyo con la agenda de su padre. Y en la tienda, Claudia y Valentina parecen no hacer muy buenas migas en su primer encuentro.

Manuela vuelve a sufrir un susto al no encontrar los vestidos de María que tenía que lavar. Pero Eduardo termina ayudándola arreglando el problema. Paralelamente, Paula se muestra cada vez más interesada en Tasio y no duda en pedirle a Eduardo que le hable de él. Después, María estalla contra Manuela al saber que sus vestidos han sido lavados en una tintorería y la gobernanta termina parándole los pies.

Marta decide abrirse con Digna y le confiesa su relación con Cloe y las amenazas que está recibiendo la francesa por parte de Gabriel y su tía le sugiere que le cuente toda la verdad a su padre. Pero al saber que Marta le ha contado a Digna lo de su relación, Cloe se muestra muy enfadada.

Por otro lado, Virginia acude a despedirse de Begoña pues ha decidido marcharse con Alejandra de Toledo. Tras su conversación, la enfermera se plantea denunciar a Gabriel por adulterio y Andrés se ofrece a acompañarla para hacer lo propio con María pero ella sigue con miedo y prefiere no hacer nada por el bien de Julia y de Juan.