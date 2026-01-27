'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 28 de enero: Begoña descubre la infidelidad de Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber estrenado su tercera temporada recientemente con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel pagaba su frustración con su hermano Miguel por no poderse marchar a Barcelona y también con su madre. El enfrentamiento familiar terminaba por afectar a Miguel, que sufría un ataque de ansiedad. Después, Mabel se incorporaba a su nuevo puesto en la fábrica y su presencia generaba una nueva discusión entre Salazar y Gabriel.

Digna no dudaba en estallar contra Cloe por mantenerse pasiva ante las decisiones de Gabriel y Marta trataba de justificarla sin revelarle a su tía que están juntas. Por su parte, Luis compartía su malestar y desánimo con Luz después de que Gabriel haya rechazado su oferta y la doctora le proponía a su marido que se busque un futuro fuera de la fábrica.

En la cantina, Claudia se ofrecía a ayudar a Salva con las cuentas y la organización del local. Mientras, Marta conseguía que Salazar acepte la contratación de una nueva dependienta y Cloe parece tener a la candidata perfecta para el puesto. Por su parte, Virginia volvía a confiar en Begoña y compartía con ella las impertinencias de don Agustín con ella y le dejaba caer su plan de marcharse de Toledo.

Andrés no dudaba en tener un detalle con Juan provocando el enfado de Gabriel y con miedo a que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo, el abogado obligaba a su mujer a marcharse juntos a casa pero su estado de salud impiden que la enfermera pueda irse. Por otro lado, Damián se negaba a ayudar a Pablo Salazar para conseguir el acuerdo con la naviera al no fiarse del nuevo director financiero.

María volvía a pagar su frustración con Manuela pues está harta de que estén más pendientes de Begoña y el bebé que de ella. Y aunque se siente desbordada, la gobernanta se negaba a delegar en Paula. Finalmente, María terminaba amenazando a Gabriel con desenmascararle después de que le vuelva a rechazar.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 486 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 28 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 486 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su tenso encuentro con Salazar, Damián le confiesa a Digna sus planes de dejar definitivamente Perfumerías De La Reina para crear un nuevo negocio. Mientras, Tasio se presenta en la casa para compartir con su padre unos asuntos pendientes y allí conoce a Paula mostrando una gran conexión con la nueva doncella.

Cloe le muestra todas las instalaciones de la fábrica a Valentina para que se vaya familiarizando con el lugar antes de incorporarse como dependienta a la tienda. Tras entrevistarla, Marta deja atrás todas sus dudas y accede a contratar a la amiga de la francesa y se la presenta a Carmen. Mientras, Valentina confiesa que quiere dejar su pasado atrás.

Digna no duda en encararse con Cloe por su pasividad y la actitud complaciente con Gabriel. Un enfrentamiento que deja a la francesa bastante tocada. No obstante, después se desahoga con Marta sorprendiéndola con una cita en el teatro. Mientras, Luis comparte con su madre su intención de crear perfumes al margen de Perfumerías De La Reina

Paralelamente, Digna se muestra indignada al saber que Pablo Salazar ha enchufado a su hija en la empresa y Nieves trata de recomponer la situación. Por su parte, Mabel se reconcilia con su hermano Miguel y comparte con su madre lo bien que se está integrando en la fábrica.

Gabriel intenta reconciliarse con Begoña y accede a que se quede en casa de los De La Reina y le promete a su mujer que va a estar más pendiente de ella y del bebé y ella accede a darle una nueva oportunidad. Y Andrés temiendo que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo le confiesa toda la verdad sobre el idilio secreto de Gabriel con María y le propone acudir juntos a denunciarlo, pero ella le pide tiempo.