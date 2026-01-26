'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 27 de enero: la amenaza de María para destruir a Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber estrenado su tercera temporada recientemente con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', el nombramiento de Brossard a Pablo Salazar como nuevo director financiero descolocaba a Damián y Digna, que empezaban a plantearse si el nuevo directivo es íntegro como empresario y como persona después de su jugada y la posible alianza de Salazar con Gabriel.

En casa de los De La Reina un problema con el ramo de flores que Digna había enviado a Nieves por su cumpleaños provocaba un nuevo enfrentamiento entre Manuela y Paula. Mientras, Eduardo trataba de mediar entre la gobernanta y la recién llegada con poco éxito. Y en la tienda, Claudia y Carmen no se tomaban bien las nuevas medidas impuestas por dirección y Marta se comprometía a ayudarlas con la contratación de una nueva dependienta tras la marcha de Gema.

Digna y Luz se preocupaban por la desilusión de Luis por la nueva forma de trabajar y deciden apoyarle para solicitar a Gabriel que de luz verde a su propuesta para crear un nuevo perfume exclusivo que pueda relanzar las ventas. Pero el abogado rechazaba la idea y Cloe se veía obligada a apoyar su decisión tras las amenazas de Gabriel.

Mientras, Begoña recibía la visita de Virginia para conocer a Juan. Sin embargo, el encuentro entre ambas se quedaba opacado por los desafortunados comentarios de don Agustín juzgando su papel como esposa. Paralelamente, María no dudaba en tratar de expulsar a Begoña de la casa porque por su culpa el servicio está muy ocupado, Andrés se enfrentaba con su mujer dando la cara por su cuñada.

Tras ello, Andrés daba un giro y decidía denunciar a María tal y como pedía Damián y llegar hasta el final. Y en casa de los Salazar, celebraban el cumpleaños de Nieves y el ascenso de Pablo como director financiero hasta que Mabel rompía la felicidad al anunciar su decisión de marcharse a Barcelona para estudiar periodismo. Pero Pablo le dejaba claro a su hija que se quedará en Toledo y entrará a trabajar en Perfumerías De La Reina.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 485 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 27 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 485 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel paga su frustración con su hermano Miguel por no poderse marchar a Barcelona y también con su madre. El enfrentamiento familiar termina por afectar a Miguel, que sufre un ataque de ansiedad. Después, Mabel se incorpora a su nuevo puesto en la fábrica y su presencia genera una nueva discusión entre Salazar y Gabriel.

Digna no duda en estallar contra Cloe por mantenerse pasiva ante las decisiones de Gabriel y Marta trata de justificarla sin revelarle a su tía que están juntas. Por su parte, Luis comparte su malestar y desánimo con Luz después de que Gabriel haya rechazado su oferta y la doctora no duda en proponerle a su marido que se busque un futuro fuera de la fábrica.

En la cantina, Claudia se ofrece a ayudar a Salva con las cuentas y la organización del local. Mientras, Marta consigue que Salazar acepte la contratación de una nueva dependienta y Cloe parece tener a la candidata perfecta para el puesto. Por su parte, Virginia vuelve a confiar en Begoña y comparte con ella las impertinencias de don Agustín con ella y le deja caer su plan de marcharse de Toledo.

Andrés no duda en tener un detalle con Juan provocando el enfado de Gabriel y con miedo a que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo, el abogado obliga a su mujer a marcharse juntos a casa pero su estado de salud impiden que la enfermera pueda irse. Por otro lado, Damián se niega a ayudar a Pablo Salazar para conseguir el acuerdo con la naviera al no fiarse del nuevo director financiero.

María vuelve a pagar su frustración con Manuela pues está harta de que estén más pendientes de Begoña y el bebé que de ella. Y aunque se siente desbordada, la gobernanta se niega a delegar en Paula. Finalmente, María termina amenazando a Gabriel con desenmascararle después de que le vuelva a rechazar.