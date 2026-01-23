'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 26 de enero: la decisión de Andrés para acabar con María

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en la sobremesa de Antena 3 tras haber marcado su quinta mejor marca este jueves con un 14,9% y 1.415.000 espectadores. Es además su máximo de temporada tras lanzar sus nuevos capítulos el pasado viernes con una decena de nuevos fichajes y cuatro marchas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves celebraba el día de su cumpleaños con un regalo de su marido. Mientras, Mabel juntaba a su madre y a su hermano para contarles que ha tomado la decisión de estudiar periodismo. Un nuevo arrebato que puede suponer un nuevo quebradero de cabeza en la familia.

En la colonia, Claudia y Carmen trataban de que Tasio de su brazo a torcer para acercar posturas con Salva. Pero Tasio se mostraba reticente a tender puentes pues teme que una disculpa hacia el nuevo dueño de la cantina le haga parecer débil.

El nacimiento de Juan provocaba que Gabriel se muestre frío y distante con María. Con miedo a que todo salga a la luz, el abogado trataba de mostrarse más cariñoso con Begoña cumpliendo con su papel de padre y marido perfecto. Pero Begoña es incapaz de olvidarse de todo el daño que ha provocado Gabriel.

Por su parte, María se encaraba con Manuela por no atender a sus peticiones y haber descuidado su trabajo. Todo es por culpa de que la gobernanta se niega a pedirle ayuda a Paula porque no termina de fiarse de la nueva doncella. Y la joven terminaba consolándose con Eduardo.

Tras descubrir que Gabriel y María tienen una relación secreta, Damián y Andrés debatían cómo actuar a partir de ahora y Damián no dudaba en defender que lo que tienen que hacer es denunciar a María por adúltera. Pero Andrés no quiere que su mujer termine en la cárcel porque se siente culpable. Finalmente, tras el informe de Salazar, en Brossard decidían nombrarle director financiero de Perfumerías De La Reina provocando un gran estupor entre todos los accionistas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 484 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 26 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 484 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', el nombramiento de Brossard a Pablo Salazar como nuevo director financiero descoloca a Damián y Digna, que empiezan a plantearse si el nuevo directivo es íntegro como empresario y como persona después de su jugada y la posible alianza de Salazar con Gabriel.

En casa de los De La Reina un problema con el ramo de flores que Digna había enviado a Nieves por su cumpleaños provoca un nuevo enfrentamiento entre Manuela y Paula. Mientras, Eduardo trata de mediar entre la gobernanta y la recién llegada con poco éxito. Y en la tienda, Claudia y Carmen no se toman bien las nuevas medidas impuestas por dirección y Marta se compromete a ayudarlas con la contratación de una nueva dependienta tras la marcha de Gema.

Digna y Luz se preocupan por la desilusión de Luis por la nueva forma de trabajar y deciden apoyarle para solicitar a Gabriel que de luz verde a su propuesta para crear un nuevo perfume exclusivo que pueda relanzar las ventas. Pero el abogado rechaza la idea y Cloe se ve obligada a apoyar su decisión tras las amenazas de Gabriel.

Mientras, Begoña recibe la visita de Virginia para conocer a Juan. Sin embargo, el encuentro entre ambas se queda opacado por los desafortunados comentarios de don Agustín juzgando su papel como esposa. Paralelamente, María no duda en tratar de expulsar a Begoña de la casa porque por su culpa el servicio está muy ocupado, Andrés se enfrenta con su mujer dando la cara por su cuñada.

Tras ello, Andrés da un giro y decide denunciar a María tal y como pedía Damián y llegar hasta el final. Y en casa de los Salazar, celebran el cumpleaños de Nieves y el ascenso de Pablo como director financiero hasta que Mabel rompe la felicidad al anunciar su decisión de marcharse a Barcelona para estudiar periodismo. Pero Pablo le deja claro a su hija que se quedará en Toledo y entrará a trabajar en Perfumerías De La Reina.