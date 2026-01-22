'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 23 de enero: el giro de Gabriel con Begoña y la jugada de Salazar

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña daba luz a Juan mientras Gabriel disfrutaba en el hotel de Madrid de un encuentro con María completamente ajeno a la llegada de su primer hijo. Tras el nacimiento del bebé, Andrés compartía un momento muy bonito con Juan y Begoña justo cuando Gabriel irrumpía reclamando su lugar como padre y pidiendo llevar a su esposa a casa, aunque ella sigue convaleciente.

Pablo Salazar decidía enviar a Brossard un informe con sus ideas y medidas financieras para salir de la crisis sin esperar a Gabriel. Y paralelamente, el empresario conversaba con Tasio sobre la empresa y sobre cuestiones familiares. Tras la llegada de Gabriel, Salazar le confesaba que ha actuado a sus espaldas provocando la ira del abogado.

En casa de los De La Reina, Manuela mostraba su preocupación por la actitud de Paula ante Eduardo. Y tras el consejo del chófer, decidía mostrarle su malestar a Digna, que no dudaba en dar la cara por la joven. Después, Manuela se desahogaba con Claudia de sus problemas con la nueva doncella aunque su sobrina estaba más pendiente de Salva.

Por su parte, Miguel descubría que su artículo médico no ha sido publicado porque le falta sensibilidad y él se mostraba sin ganas de seguir luchando, pero su hermana Mabel trataba de convencerle para que no tire la toalla. Después, Pablo y Nieves decidían olvidarse de sus problemas dejándose llevar por un momento íntimo. Pero todo se complicaba cuando una llamada de alguien del pasado amenazaba con poner en riesgo la felicidad de los Salazar.

Tras la petición de Begoña de mantenerse en la mansión, Gabriel le exigía a su tío Damián una habitación para poder pasar la noche y para evitar conflictos el patriarca terminaba aceptando. Mientras, Begoña y María tenían un fuerte desencuentro cuando la pillaba con su bebé en brazos sin su consentimiento. Y finalmente, Andrés y Damián se enteraban de que la amante de Gabriel es María tras un informe de Ángel Ruiz con fotografías de ambos.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 483 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 23 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 483 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves celebra el día de su cumpleaños con un regalo de su marido. Mientras, Mabel junta a su madre y a su hermano para contarles que ha tomado la decisión de estudiar periodismo. Un nuevo arrebato que puede suponer un nuevo quebradero de cabeza en la familia.

En la colonia, Claudia y Carmen tratan de que Tasio de su brazo a torcer para acercar posturas con Salva. Pero Tasio se muestra reticente a tender puentes pues teme que una disculpa hacia el nuevo dueño de la cantina le haga parecer débil.

El nacimiento de Juan provoca que Gabriel se muestre frío y distante con María. Con miedo a que todo salga a la luz, el abogado trata de mostrarse más cariñoso con Begoña cumpliendo con su papel de padre y marido perfecto. Pero Begoña es incapaz de olvidarse de todo el daño que ha provocado Gabriel.

Por su parte, María se encara con Manuela por no atender a sus peticiones y haber descuidado su trabajo. Todo es por culpa de que la gobernanta se niega a pedirle ayuda a Paula porque no termina de fiarse de la nueva doncella. Y la joven termina consolándose con Eduardo.

Tras descubrir que Gabriel y María tienen una relación secreta, Damián y Andrés debaten cómo actuar a partir de ahora y Damián no duda en defender que lo que tienen que hacer es denunciar a María por adúltera. Pero Andrés no quiere que su mujer termine en la cárcel porque se siente culpable. Finalmente, tras el informe de Salazar, en Brossard deciden nombrarle director financiero de Perfumerías De La Reina provocando un gran estupor entre todos los accionistas.