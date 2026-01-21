'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 22 de enero: Gabriel y María, pillados y la traición de Salazar

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir la humillación de Gabriel a Damián, Marta insistía a Cloe con su plan de arrebatarle la dirección a su primo, pero la francesa volvía a pararle los pies pues cree que hay que ir con pudor y ambas terminaban teniendo un nuevo enfrentamiento.

Digna trataba de ayudar a Manuela para elegir a la sustituta de Tere en la casa de los De La Reina y le imponía contratar a Paula Maceda, una joven que ha sido recomendada por unos amigos. Sin embargo, el primer encuentro de la nueva doncella con Manuela era bastante tenso y parece que la relación entre ambas no va a ser la mejor. Mientras, Paula encontraba en Eduardo, el chófer, un aliado.

Pablo Salazar ve cómo Gabriel fracasa en su intento de cerrar un acuerdo con unos mexicanos. Tras ello, Tasio llegaba para presentar el trato al que ha llegado con una naviera con ayuda de Damián. Una iniciativa que convencía a Salazar haciendo que Tasio se llevara un tanto delante de Gabriel. Por su parte, Miguel sorprendía a su hermana Mabel intentado marcharse a Barcelona y trataba de mediar entre ella y sus padres.

Don Agustín no dudaba en reprender a Digna por convivir con Damián en la misma casa y la relación que mantiene con él. Mientras, Begoña le pedía al párroco que haga algo para ayudar a Alejandra, la amiga de Julia, y su madre Virginia justo cuando empezaba a sentir algunas contracciones.

Poco después, al ver a Begoña con fuertes dolores, Andrés le ayudaba a subir a su antigua habitación para que pueda descansar. Finalmente, Begoña rompía aguas y Luz llegaba rápidamente a la casa para asistir su parto mientras Andrés no se separaba de su lado. Y Digna trataba de localizar a Gabriel, pero está completamente desaparecido, porque estaba de camino a Madrid para encontrarse en secreto con María.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 482 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 22 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 482 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña da luz a Juan mientras Gabriel disfruta en el hotel de Madrid de un encuentro con María completamente ajeno a la llegada de su primer hijo. Tras el nacimiento del bebé, Andrés comparte un momento muy bonito con Juan y Begoña justo cuando Gabriel irrumpe reclamando su lugar como padre y pidiendo llevar a su esposa a casa, aunque ella sigue convaleciente.

Pablo Salazar decide enviar a Brossard un informe con sus ideas y medidas financieras para salir de la crisis sin esperar a Gabriel. Y paralelamente, el empresario decide conversar con Tasio sobre la empresa y sobre cuestiones familiares. Tras la llegada de Gabriel, Salazar le confiesa que ha actuado a sus espaldas provocando la ira del abogado.

En casa de los De La Reina, Manuela muestra su preocupación por la actitud de Paula ante Eduardo. Y tras el consejo del chófer, decide mostrarle su malestar a Digna, que no duda en dar la cara por la joven. Después, Manuela se desahoga con Claudia de sus problemas con la nueva doncella aunque su sobrina está más pendiente de Salva.

Por su parte, Miguel descubre que su artículo médico no ha sido publicado porque le falta sensibilidad y él se muestra sin ganas de seguir luchando, pero su hermana Mabel trata de convencerle para que no tire la toalla. Después, Pablo y Nieves deciden olvidarse de sus problemas dejándose llevar por un momento íntimo. Pero todo se complica cuando una llamada de alguien del pasado amenaza con poner en riesgo la felicidad de los Salazar.

Tras la petición de Begoña de mantenerse en la mansión, Gabriel le exige a su tío Damián una habitación para poder pasar la noche y para evitar conflictos el patriarca termina aceptando. Mientras, Begoña y María tienen un fuerte desencuentro cuando la pilla con su bebé en brazos sin su consentimiento. Y finalmente, Andrés y Damián se enteran de que la amante de Gabriel es María tras un informe de Ángel Ruiz con fotografías de ambos.