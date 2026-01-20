'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 21 de enero: el parto de Begoña y Gabriel, desaparecido

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña acudía al dispensario para una revisión rutinaria de su embarazo y se reencontraba con Luz tras su vuelta de Barcelona. La doctora le ponía al corriente de que hay varios laboratorios interesados en los productos que están desarrollando. En la tienda, Claudia le confesaba a Carmen su atracción por Salva y ambas trataban de interrogar al cantinero para saber si está soltero con poco éxito.

Pablo Salazar se mostraba indignado ante la actitud de su hija Mabel y su decisión de dejar la carrera y haberse ido a Gerona a vivir con su novio. Mientras, Nieves trataba de calmar a su marido y le pedía esperar a hablar con ella y conocer al muchacho. Tras la llegada de Mabel, Salazar le imponía a su hija que se quede en Toledo con ellos impidiéndole volver con su novio.

Tasio compartía con Damián los planes que tiene para tratar de sacar a la fábrica de la ruina económica y su padre se ofrecía a ayudarle para sacar adelante el proyecto. Paralelamente, Digna y Begoña trataban de ayudar a la amiga de Julia por las heridas que le han causado otros niños y la enfermera hablaba con la madre de la niña, que le confesaba su dura historia personal.

Cloe y Marta compartían un momento íntimo en el parque y la francesa trataba de reconfortar a su pareja y le contaba que en Brossard empiezan a cuestionar que Gabriel sea la persona adecuada para sacar adelante la empresa. Tras ello, Marta decidía plantarle cara a su primo, pero Cloe le pedía ir con calma por miedo a que Gabriel pueda desenmascarar su vida íntima.

Andrés le contaba a Damián que el detective Ángel Ruiz ha descubierto que Gabriel tiene una amante y que ese dato podía servirles para acabar con él. Después, Damián acudía a la fábrica para actualizarle a Tasio lo que ha avanzado en el asunto de la naviera. Pero todo se complicaba con la irrupción de Gabriel, que terminaba encarándose con su tío y le expulsaba de la empresa.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 481 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 21 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 481 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras descubrir la humillación de Gabriel a Damián, Marta insiste a Cloe con su plan de arrebatarle la dirección a su primo, pero la francesa vuelve a pararle los pies pues cree que hay que ir con pudor y ambas terminan teniendo un nuevo enfrentamiento.

Digna trata de ayudar a Manuela para elegir a la sustituta de Tere en la casa de los De La Reina y le impone contratar a Paula Maceda, una joven que ha sido recomendada por unos amigos. Sin embargo, el primer encuentro de la nueva doncella con Manuela es bastante tenso y parece que la relación entre ambas no va a ser la mejor. Mientras, Paula encuentra en Eduardo, el chófer, un aliado.

Pablo Salazar ve cómo Gabriel fracasa en su intento de cerrar un acuerdo con unos mexicanos. Tras ello, Tasio llega para presentar el trato al que ha llegado con una naviera con ayuda de Damián. Una iniciativa que convence a Salazar haciendo que Tasio se lleve un tanto delante de Gabriel. Por su parte, Miguel sorprende a su hermana Mabel intentado marcharse a Barcelona y trata de mediar entre ella y sus padres.

Don Agustín no duda en reprender a Digna por convivir con Damián en la misma casa y la relación que mantiene con él. Mientras, Begoña le pide al párroco que haga algo para ayudar a Alejandra, la amiga de Julia, y su madre Virginia justo cuando empieza a sentir algunas contracciones.

Poco después, al ver a Begoña con fuertes dolores, Andrés le ayuda a subir a su antigua habitación para que pueda descansar. Finalmente, Begoña rompe aguas y Luz llega rápidamente a la casa para asistir su embarazo mientras Andrés no se separa de su lado. Y Digna trata de localizar a Gabriel, pero está completamente desaparecido, porque está de camino a Madrid para encontrarse en secreto con María.