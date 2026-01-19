'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 20 de enero: un nuevo personaje y la amante de Gabriel

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel descubría que Begoña y Andrés han vuelto a verse las caras y el abogado volvía a mostrar sus celos. Digna visitaba a Nieves en la nueva casa de los Salazar y ambas mantenían una conversación para ponerse al tanto de sus vidas y sus respectivas familias. Mientras, alguien llamaba a casa de los Salazar pero nadie respondía.

Por otro lado, Luz y Luis regresaban de Barcelona con buenas noticias sobre la situación de Joaquín, Gema y Teo. Pero al conocer la grave situación de la empresa, la felicidad de Luis se veía truncada. Mientras, Miguel Salazar llegaba a la colonia para entregarle unos documentos a su hijo y conocía a Luz, que se quedaba descolocada con la actitud del joven.

En la fábrica, Tasio abría la posibilidad de conseguir un cliente importante de una naviera para evitar que la producción se traslade a Marruecos. Después, Tasio tenía un fuerte desencuentro con Salva en la cantina al negarse a atender a todos los trabajadores que se han aglomerado a la hora de comer. Por su lado, Manuela está sobrepasada con el trabajo en la casa de los De la Reina, por lo que ella y Digna acordaban contratar a una nueva sirvienta que la ayude.

Tras un desencuentro con Chloe, Gabriel le instaba a abandonar la fábrica. Y Pablo Salazar se reunía con el director para presentarle un paquete de medidas para tratar de reflotar la empresa y sus problemas económicos. Pero Gabriel se mostraba inflexible y rechazaba cualquier tipo de ayuda porque tiene claro que la solución es exportar a México.

Por su parte, Andrés descubría que Gabriel le mintió sobre una reunión con un proveedor y tras exponerlo con Damián, ambos acordaban pedirle al detective Ángel Ruiz que investigue al abogado sin saber que lo que oculta es su relación con María. Finalmente, Miguel anunciaba a sus padres que su hermana Mabel ha abandonado la universidad para vivir con su novio en Gerona y hacer un curso de alfarería.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 480 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 20 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 480 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña acude al dispensario para una revisión rutinaria de su embarazo y se reencuentra con Luz tras su vuelta de Barcelona. La doctora le pone al corriente de que hay varios laboratorios interesados en los productos que están desarrollando. En la tienda, Claudia le confiesa a Carmen su atracción por Salva y ambas tratan de interrogar al cantinero para saber si está soltero con poco éxito.

Pablo Salazar se muestra indignado ante la actitud de su hija Mabel y su decisión de dejar la carrera y haberse ido a Gerona a vivir con su novio. Mientras, Nieves trata de calmar a su marido y le pide esperar a hablar con ella y conocer al muchacho. Tras la llegada de Mabel, Salazar le impone a su hija que se quede en Toledo con ellos impidiéndole volver con su novio.

Tasio comparte con Damián los planes que tiene para tratar de sacar a la fábrica de la ruina económica y su padre se ofrece a ayudarle para sacar adelante el proyecto. Paralelamente, Digna y Begoña tratan de ayudar a la amiga de Julia por las heridas que le han causado otros niños y la enfermera trata de hablar con la madre de la niña, que le confiesa su dura historia personal.

Cloe y Marta comparten un momento íntimo en el parque y la francesa trata de reconfortar a su pareja y le cuenta que en Brossard empiezan a cuestionar que Gabriel sea la persona adecuada para sacar adelante la empresa. Tras ello, Marta decide plantarle cara a su primo, pero Cloe le pide ir con calma por miedo a que Gabriel pueda desenmascarar su vida íntima.

Andrés le cuenta a Damián que el detective Ángel Ruiz ha descubierto que Gabriel tiene una amante y que ese dato puede servirles para acabar con él. Después, Damián acude a la fábrica para actualizarle a Tasio lo que ha avanzado en el asunto de la naviera. Pero todo se complica con la irrupción de Gabriel, que termina encarándose con su tío y le expulsa de la empresa.