'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 19 de enero: dos regresos y la vida oculta de Gabriel

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba este viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', se hacía un salto temporal de cuatro meses en el que Damián se ha quedado sin su puesto en la empresa y todo ha cambiado. Pero el patriarca está decidido a recuperar su lugar. Asimismo, se descubría que Joaquín le vendió sus acciones en Perfumerías De La Reina a Pablo Salazar, que se instala en Toledo junto a su mujer y sus hijos. Una llegada que puede alterar aún más el equilibrio de poder en la empresa a la espera de saber con quién se aliará si con los De La Reina o con Gabriel.

Mientras, Begoña vive completamente asfixiada en su nueva casa con Gabriel. La realidad es que ambos viven por separado después de que el abogado haya iniciado una relación con María. Aunque ambos tratan de guardar las apariencias delante de Julia para evitar mayores problemas. Paralelamente, Andrés le echaba en cara a María su falta de compromiso con la empresa.

La situación económica de la empresa no pasa por su mejor momento. De hecho, Brossard daba un ultimátum que amenaza el imperio de los de la Reina: si no mejoran los números, se llevará la producción de Toledo. En la tienda, Claudia le ocultaba a Carmen que se siente atraída por un nuevo muchacho que ha llegado a la colonia para encargarse de la cantina.

Marta y Chloe han iniciado una relación sentimental y tratan de mostrarse ilusionadas y felices aunque tengan que llevar su relación en secreto. Por su parte, Andrés trata de intentar que Begoña vuelva a su casa preocupado por su estado a solo unas semanas de dar a luz.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 479 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 19 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 479 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel descubre que Begoña y Andrés han vuelto a verse las caras y el abogado vuelve a mostrar sus celos. Digna visita a Nieves en la nueva casa de los Salazar y ambas mantienen una conversación para ponerse al tanto de sus vidas y sus respectivas familias. Mientras, alguien llama a casa de los Salazar pero nadie responde.

Por otro lado, Luz y Luis regresan de Barcelona con buenas noticias sobre la situación de Joaquín, Gema y Teo. Pero al conocer la grave situación de la empresa, la felicidad de Luis se ve truncada. Mientras, Miguel Salazar llega a la colonia para entregarle unos documentos a su hijo y conoce a Luz, que se queda descolocada con la actitud del joven.

En la fábrica, Tasio abre la posibilidad de conseguir un cliente importante de una naviera para evitar que la producción se traslade a Marruecos. Después, Tasio tiene un fuerte desencuentro con Salva en la cantina al negarse a atender a todos los trabajadores que se han aglomerado a la hora de comer. Por su lado, Manuela está sobrepasada con el trabajo en la casa de los De la Reina, por lo que ella y Digna acuerdan contratar a una nueva sirvienta que la ayude.

Tras un desencuentro con Chloe, Gabriel le insta a abandonar la fábrica. Y Pablo Salazar se reúne con el director para presentarle un paquete de medidas para tratar de reflotar la empresa y sus problemas económicos. Pero Gabriel se muestra inflexible y rechaza cualquier tipo de ayuda porque tiene claro que la solución es exportar a México.

Por su parte, Andrés descubre que Gabriel le mintió sobre una reunión con un proveedor y tras exponerlo con Damián, ambos acuerdan pedirle al detective Ángel Ruiz que investigue al abogado sin saber que lo que oculta es su relación con María. Finalmente, Miguel anuncia a sus padres que su hermana Mabel ha abandonado la universidad para vivir con su novio en Gerona y hacer un curso de alfarería.