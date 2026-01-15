'Sueños de Libertad', avance estreno nueva temporada de este viernes: salto temporal y la llegada de los Salazar

Tras cerrar su segunda temporada este jueves, 'Sueños de libertad' estrena este viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián terminaba cediendo al chantaje de Gabriel y le vendía sus acciones para proteger a Marta. Tras recuperar el diario de su hija, Marta se deshacía de él tirándolo al fuego y Damián ponía al corriente a toda la familia del sacrificio que ha tenido que hacer para protegerles a todos.

Carmen y Claudia visitaban a Gema para tratar de apoyarla en estos duros momentos. Tras sentirse agradecida con ellas, Gema les anunciaba su decisión de marcharse a Barcelona con Joaquín para iniciar una nueva vida juntos lejos de la colonia. Mientras, Teo empezaba a mostrar sus dudas con su marcha a Barcelona pero tanto Digna como Julia conseguían que esté feliz con su viaje.

En la cantina, todos tenían un bonito detalle con Gaspar tras no conseguir convencerle que se quede. En el invernadero, Luis reflexionaba con Luz sobre la decisión de Joaquín de marcharse a Barcelona y dejaba caer que quizás es el momento de que él siga su camino pues está cansado de la fábrica y de todas las desgracias familiares.

Tras el sacrificio de su padre, Marta trataba de proponerle un nuevo trato a Gabriel y tras la negativa de su primo terminaba demostrando el desprecio que le tiene y lo solo que está. Después, tras descubrir la maniobra de Gabriel con Damián, Chloe decidía mostrar su apoyo a Marta a pesar de las amenazas del abogado y ambas terminaban fundiéndose en un beso.

Damián compartía con Tasio el chantaje de Gabriel y la venta de sus acciones mientras Digna preparaba una cena de despedida para Joaquín, Gema y Teo. Por otro lado, en casa de los De La Reina se producían dos fuertes enfrentamientos entre Begoña y María y Andrés y Gabriel. Finalmente la segunda temporada acababa con la inquietante llamada que recibe Gabriel: alguien está buscando a Beatriz, algo que le pone contra las cuerdas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 478 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 16 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 478 de 'Sueños de Libertad'

La tercera temporada de 'Sueños de libertad' arranca con un salto temporal de cuatro meses. Un lapso de tiempo en el que Damián se ha quedado sin su puesto en la empresa y todo ha cambiado. Pero el patriarca está decidido a recuperar su lugar.

Asimismo, se descubre que Joaquín le vendió sus acciones en Perfumerías De La Reina a Pablo Salazar, que se instala en Toledo junto a su mujer y sus hijos. Una llegada que puede alterar aún más el equilibrio de poder en la empresa a la espera de saber con quién se aliará si con los De La Reina o con Gabriel.

Mientras, Begoña vive completamente asfixiada en su nueva casa con Gabriel. La realidad es que ambos viven por separado después de que el abogado haya iniciado una relación con María. Aunque ambos tratan de guardar las apariencias delante de Julia para evitar mayores problemas. Paralelamente, Andrés le echa en cara a María su falta de compromiso con la empresa.

La situación económica de la empresa no pasa por su mejor momento. De hecho, Brossard da un ultimátum que amenaza el imperio de los de la Reina: si no mejoran los números, se llevará la producción de Toledo. En la tienda, Claudia le oculta a Carmen que se siente atraída por un nuevo muchacho que ha llegado a la colonia para encargarse de la cantina.

Marta y Chloe han iniciado una relación sentimental y tratan de mostrarse ilusionadas y felices aunque tengan que llevar su relación en secreto. Por su parte, Andrés trata de intentar que Begoña vuelva a su casa preocupado por su estado a solo unas semanas de dar a luz.