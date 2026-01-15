'Sueños de Libertad', la serie con más audiencia de la TV, se prepara para la mayor revolución desde su estreno

'Sueños de Libertad' inicia una nueva era a partir de este viernes 16 de enero con el estreno de la tercera temporada en Antena 3, que albergará grandes novedades. No solo habrá un salto temporal de cuatro meses tras el capítulo 477 de hoy jueves y una nueva cabecera (interpretada por Malú), sino que también asistiremos a una revolución total en el reparto con varias salidas y con más de diez fichajes nuevos.

Fernando Andina ('Amar es para siempre'), Ana Carlota Fernández ('Los Protegidos') y Xènia Tostado ('La cocinera de Castamar'), Itziar Atienza ('Entrevías', 'Desaparecido'), Dèlia Brufau ('Els encantats'), Marco H. Medina ('Anatomía de un instante'), Marina Orta ('Amar es para siempre') y Carlos Troya (Élite') se incorporan al elenco artístico.

También aparecerán Javier Lara ('El reino', 'Pulsaciones'), Laura Rozalén ('Hasta el cielo', '4 Estrellas') y Alberto Lozano ('La vida perfecta', 'Los herederos de la tierra'). En total, once interpretes nuevos. Sus personajes llegarán a 'Sueños de Libertad' para sacudir las tramas y tener un impacto directo en el devenir de los protagonistas principales.

También suplirán las numerosas marchas que se van a producir. Desaparecen tanto Javier Beltrán (Joaquín), Agnès Llobet (Gema) como Antonio Romero (Gaspar), que se despiden en el capítulo 477 del jueves. Sin embargo, las ausencias más destacadas en la nueva cabecera son las de Roser Tapias (María) y Guillermo Barrientos (Luis). Su futuro se desconoce por ahora.

Para tranquilidad de los espectadores, los tres grandes protagonistas de 'Sueños de Libertad' continuarán siendo Natalia Sánchez (Begoña), Oriol Tarrasón (Gabriel) y Dani Tatay (Andrés). Junto a ellos se mantendrán también como personajes clave en la ficción Nancho Novo (Damián), Marta Belmonte (Marta) y Ana Fernández (Digna).

El salto temporal antes referido permitirá mostrar cómo han evolucionado las relaciones, los conflictos y las decisiones pendientes, al tiempo que la llegada de nuevos personajes generará alianzas inesperadas, tensiones y nuevos retos que pondrán a prueba los equilibrios establecidos.

Como plato fuerte, una nueva familia se incorpora a 'Sueños de Libertad': La familia Salazar, que llega a la colonia aparentando solidez y estabilidad, pero arrastra un pasado lleno de secretos. Pablo (Fernando Andina), un empresario marcado por una infidelidad, y Nieves (Itziar Atienza) su mujer, verán cómo su matrimonio se resquebraja con la reaparición de una antigua amante. Mientras, Miguel (Marco H. Medina), hijo mayor de los Salazar, se enfrentará a sus propios conflictos emocionales como nuevo médico del dispensario y Mabel (Delia Brufau), la hija rebelde, buscará su lugar desafiando las normas convencionales.

Líder absoluta cada tarde, 'Sueños de libertad' afronta su 3ª temporada manteniéndose invicta en audiencias con una media del 14,2% de share y con más de 1,2 M de espectadores. La serie de Antena 3, la más vista de la televisión, aventaja en su franja a sus dos rivales más cercanos, La 1 de TVE y Telecinco, en +4 y +6,4 puntos respectivamente.