Avance semanal de 'Sueños de Libertad': Un gran giro con un salto temporal tras el final de su 2ª temporada

'Sueños de libertad' concluirá su segunda temporada el jueves y estrenará la tercera el próximo viernes. Una tercera tanda de episodios que llega con nueva sintonía interpretada por Malú, bajas significativas en su reparto y hasta diez nuevos fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián alertaba a Tasio y le revelaba toda la verdad sobre los secretos de Gabriel y su verdadera cara y después es él quien le contaba todo a Carmen para que sepa el peligro que corren con el director dela fábrica. Mientras, Cristina se despedía de Luz y de Luis antes de recoger todas sus cosas con la ayuda de sus padres y ponía rumbo a París.

Pelayo anunciaba a doña Clara y Marta su decisión de marcharse a México junto a Darío. Pero su madre no se lo tomaba bien pues piensa que está cometiendo un grave error. Tras ello, doña Clara no dudaba en buscar a Darío para convencerle de que rechace la oferta de su hijo a cambio de dinero pero él lo rechazaba. Después, la mujer se disculpaba con su hijo antes de que se despida definitivamente de ella y de Marta.

Andrés conseguía que Isabel acceda a reunirse con él. Y aunque de primeras la ex secretaria de Jesús no está por la labor de ayudarle, terminaba accediendo a desenmascarar a Gabriel al conocer la situación de Remedios y que el abogado cuenta con la colaboración de María. Tras ello, Isabel terminaba revelando un detalle clave: Gabriel y Jesús tenían un pacto. Algo que terminaba por dejar devastado a Damián al sentirse completamente traicionado.

Alguien acechaba a Claudia sin que ella lo sepa. Por su lado, Gema sufría un fuerte dolor en la tienda delante de Teo. Carmen llamaba a urgencias y finalmente la dependienta termina perdiendo el bebé y tiene que ser intervenida de urgencia poniendo su vida en peligro.

Finalmente, María le entregaba a Gabriel el diario de Marta en el que revelaba todos los detalles íntimos de su relación con Fina y de cómo Pelayo también es homosexual. Y él cumplía con el pacto y le daba a cambio la carta que la incrimina. Tras ello, ambas se dejan llevar por la pasión.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 12 al viernes 16 de enero:

Capítulo 474 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 12 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras echarle de la habitación, Gabriel no duda en confrontar a Begoña y desafiarla pero ella responde con firmeza y le deja claro que no piensa volver a cometer los mismos errores que con Jesús y que no va a permitir sus amenazas utilizando su embarazo.

Gema despierta en el hospital tras haber perdido al bebé que esperaba y Joaquín le apoya en estos duros momentos. Después, los dos le explican a Teo lo sucedido con el bebé y que ya no podrá tener ningún hermanito.

Marta descubre que le han robado el diario íntimo en el que hablaba de su relación con Fina y no duda en investigar quién pudo ser. Tras sospechar sobre María, la De La Reina trata de sonsacarle a su cuñada pero al no conseguirlo se lo cuenta a Andrés pues cree que pueden utilizar ese diario en su contra y María le confirma que Gabriel le ha chantajeado.

Tras ver que Claudia no ha vuelto de su habitación, Manuela acude muy preocupada para saber qué ocurre. Justo, la dependienta recibe la visita de Mari Paz oculta bajo una peluca y con intención de retenerla y le pide que no le diga nada a su tía. Por su lado, Gaspar confirma que ha vuelto a tomar la decisión de vender la cantina.

Tasio no duda en encararse con Gabriel tras descubrir quién es en realidad y todo lo que ha hecho contra los De La Reina. Mientras, María le cuenta a Gabriel que se ha presentado como una víctima de él y ambos vuelven a tener un momento íntimo. Mientras, Isabel acude a ver a Andrés para mostrarle su miedo al desenmascarar al abogado porque no sabe hasta donde puede llegar tras conseguir que la despidan. Finalmente, Gabriel chantajea a Damián con entregarle el diario de Marta a cambio de todas sus acciones en la fábrica.

Capítulo 475 de 'Sueños de Libertad' - Martes 13 de enero

Andrés le cuenta a Damián y Begoña que a Marta le ha desaparecido su diario con toda su vida íntima con Fina y que está en posesión de Gabriel. Mientras, Damián opta por callarse el chantaje al que le está sometiendo su sobrino para devolverle el diario a cambio de que le de sus acciones.

Carmen descubre que Gaspar ha cambiado de idea y está negociando de nuevo la venta de la cantina. Paralelamente, Manuela les pide ayuda a ambos para sacar a Claudia de su habitación porque Mari Paz la tiene retenida. Tras varios intentos, Claudia consigue deshacerse de su captora pero Mari Paz termina clavándole unas tijeras a Gaspar y la guardia civil la detiene.

Marta le confiesa a Chloe que le han robado su diario íntimo en el que habla de su homosexualidad y de su relación y su miedo a que todo salga a la luz además de todos los conflictos internos que hay en su familia. Lejos de apoyarla, Chloe termina reprochando a Marta que no haya sido más cauta y le haya puesto también en peligro a ella.

En casa de los Merino, pese al momento doloroso que atraviesa Joaquín, Digna decide contarle a su hijo todo. Después cuando Gema se entera de todo, toma la determinación de romper su amistad para siempre con María. Por su parte, Damián decide ceder ante el chantaje de Gabriel y dejarle todas sus acciones para proteger a Marta y su familia.

Isabel se encuentra con María en la fábrica y no duda en advertirle sobre Gabriel. Tras ello, la ex secretaria de Jesús se reúne con el que iba a ser su prometido para dejarle claro que piensa acabar con él. Pero el abogado le sorprende con una nueva amenaza: ir a por su familia. Algo que provoca que Isabel empiece a replantearse su alianza con los De La Reina.

Capítulo 476 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 14 de enero

Damián decide compartir con Digna el chantaje de Gabriel al verse completamente desbordado. Ella le pide que no se doblegue a su chantaje y que no puede confiar en él pero el patriarca no está dispuesto a que su hija pueda acabar en la cárcel y le pide a Digna que necesita tenerla más cerca que nunca.

Gema pone a Joaquín al corriente de su encuentro con María y todo el daño que les ha hecho. Al reflexionar sobre cómo su vida se ha desmoronado y cómo no han parado de sufrir, la dependienta le recomienda a su marido que acepte la propuesta de Salazar y que ha llegado el momento de iniciar una nueva vida juntos con Teo en Barcelona.

Digna deja a Gabriel bien claro que antes o después liberarán a Julia de él y que todos se darán cuenta de la clase de persona que es. Mientras, Joaquín acepta la propuesta de Salazar y se enfrenta a su madre y su hermano Luis al negarse a dejar sus acciones a Damián. Por su parte, Marta intenta disculparse con Chloe pero ella se muestra muy fría con ella.

Claudia regresa aliviada tras haber recuperado sus alianzas después del robo de Mari Paz y pone al corriente a Manuela y Carmen de la enfermedad mental que padece la joven. Mientras, Gaspar le cuenta a Manuela que ha decidido marcharse de la colonia y aunque le duele su marcha, lo respeta.

Andrés no logra localizar a Isabel y aunque no quiere rendirse todo se complica cuando recibe una nota de la ex secretaria anunciando que no les apoyará después de las amenazas de Gabriel. Paralelamente, Chloe se enfrenta con Gabriel y él termina consiguiendo que se doblegue al amenazarla con su orientación sexual. Y finalmente, Begoña termina acercándose de nuevo a Andrés con un beso.

Capítulo 477 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 15 de enero

Damián termina cediendo al chantaje de Gabriel y le vende sus acciones para proteger a Marta. Tras recuperar el diario de su hija, Marta se deshace de él tirándolo al fuego y Damián pone al corriente a toda la familia del sacrificio que ha tenido que hacer para protegerles a todos.

Carmen y Claudia visitan a Gema para tratar de apoyarla en estos duros momentos. Tras sentirse agradecida con ellas, Gema les anuncia su decisión de marcharse a Barcelona con Joaquín para iniciar una nueva vida juntos lejos de la colonia. Mientras, Teo empieza a mostrar sus dudas con su marcha a Barcelona pero tanto Digna como Julia consiguen que esté feliz con su viaje.

En la cantina, todos tienen un bonito detalle con Gaspar tras no conseguir convencerle que se quede. En el invernadero, Luis reflexiona con Luz sobre la decisión de Joaquín de marcharse a Barcelona y deja caer que quizás es el momento de que él siga su camino pues está cansado de la fábrica y de todas las desgracias familiares.

Tras el sacrificio de su padre, Marta trata de proponerle un nuevo trato a Gabriel y tras la negativa de su primo termina demostrando el desprecio que le tiene y lo solo que está. Después, tras descubrir la maniobra de Gabriel con Damián, Chloe decide mostrar su apoyo a Marta a pesar de las amenazas del abogado y ambas terminan fundiéndose en un beso.

Damián comparte con Tasio el chantaje de Gabriel y la venta de sus acciones mientras Digna prepara una cena de despedida para Joaquín, Gema y Teo. Por otro lado, en casa de los De La Reina se producen dos fuertes enfrentamientos entre Begoña y María y Andrés y Gabriel. Finalmente la segunda temporada acaba con la inquietante llamada que recibe Gabriel: alguien está buscando a Beatriz, algo que le pone contra las cuerdas.

Capítulo 478 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 16 de enero

La tercera temporada de 'Sueños de libertad' arranca con un salto temporal de cuatro meses. Un lapso de tiempo en el que Damián se ha quedado sin su puesto en la empresa y todo ha cambiado. Pero el patriarca está decidido a recuperar su lugar.

Asimismo, se descubre que Joaquín le vendió sus acciones en Perfumerías De La Reina a Pablo Salazar, que se instala en Toledo junto a su mujer y sus hijos. Una llegada que puede alterar aún más el equilibrio de poder en la empresa a la espera de saber con quién se aliará si con los De La Reina o con Gabriel.

Mientras, Begoña vive completamente asfixiada en su nueva casa con Gabriel. La realidad es que ambos viven por separado después de que el abogado haya iniciado una relación con María. Aunque ambos tratan de guardar las apariencias delante de Julia para evitar mayores problemas. Paralelamente, Andrés le echa en cara a María su falta de compromiso con la empresa.

La situación económica de la empresa no pasa por su mejor momento. De hecho, Brossard da un ultimátum que amenaza el imperio de los de la Reina: si no mejoran los números, se llevará la producción de Toledo. En la tienda, Claudia le oculta a Carmen que se siente atraída por un nuevo muchacho que ha llegado a la colonia para encargarse de la cantina.

Marta y Chloe han iniciado una relación sentimental y tratan de mostrarse ilusionadas y felices aunque tengan que llevar su relación en secreto. Por su parte, Andrés trata de intentar que Begoña vuelva a su casa preocupado por su estado a solo unas semanas de dar a luz.