'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 9 de enero: Dos marchas y una muerte sacuden la serie

Tras su parón por el día de Reyes, 'Sueños de libertad' regresaba este miércoles a la programación de Antena 3 a la espera del estreno de su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo Salazar se ponía en contacto con Joaquín para informarle de que los americanos están interesados en que su negocio se encargue de la representación comercial de su producto. Eso sí, la oferta tiene un inconveniente: tiene que trasladarse a Barcelona con lo que eso implica a nivel personal ahora que Gema está embarazada.

Begoña informaba a Andrés y Damián de que Gabriel ya sabe toda la verdad y cuando Andrés trataba de enfrentarse con su primo, su padre le para los pies. Tras ello, es Damián quién decidía enfrentarse con su sobrino y en la conversación ambos terminaban sacando a la luz sus viejas rencillas por lo que pasó con Bernardo. Y en ese instante, Gabriel descubría un secreto sobre la herencia de su padre que desmonta su relato.

Darío se ponía en contacto con Pelayo para verse una última vez antes de marcharse a México pero él lo rechazaba para evitar problemas. Mientras, él y Marta hablaban sobre su viaje y la De La Reina mostraba sus dudas sobre marcharse con él. Paralelamente, María no dudaba en investigar la habitación de Marta y al leer el diario descubría momentos íntimos de su cuñada con Fina. Y finalmente, Pelayo se despedía de Damián y quedaba con Darío para proponerle iniciar una vida juntos en México.

Irene y José visitaban a Digna mientras Cristina ponía al corriente a todos de su decisión de que sea la madre de Joaquín y Luis quien le represente en la junta de accionistas mientras ella está en Francia. Después es Digna quién le contaba a Damián que será ella quién represente a Cristina mientras él le explicaba todo sobre lo que pasó con Gabriel. Mientras, Claudia le revelaba a Cristina que la identidad de Mari Paz es falsa y que su familia lleva mucho tiempo buscándola.

Andrés y Damián ponían a Marta al corriente de lo de Gabriel y el ex militar trataba de reunirse con Isabel para que le ayude a acabar con su primo. Mientras, María le proponía a Gabriel un pacto: ella le entregará el diario de Marta a cambio de que él le devuelva la carta que le incrimina en la muerte de Víctor.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 473 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 9 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 473 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián alerta a Tasio y le revela toda la verdad sobre los secretos de Gabriel y su verdadera cara y después es él quien le cuenta todo a Carmen para que sepa el peligro que corren con el director dela fábrica. Mientras, Cristina se despide de Luz y de Luis antes de recoger todas sus cosas con la ayuda de sus padres y pone rumbo a París.

Pelayo anuncia a doña Clara y Marta su decisión de marcharse a México junto a Darío. Pero su madre no se lo toma bien pues piensa que está cometiendo un grave error. Tras ello, doña Clara no duda en buscar a Darío para convencerle de que rechace la oferta de su hijo a cambio de dinero pero él lo rechaza. Después, la mujer se disculpa con su hijo antes de que se despida definitivamente de ella y de Marta.

Andrés consigue que Isabel acceda a reunirse con él. Y aunque de primeras la ex secretaria de Jesús no está por la labor de ayudarle, termina accediendo a desenmascarar a Gabriel al conocer la situación de Remedios y que el abogado cuenta con la colaboración de María. Tras ello, Isabel termina revelando un detalle clave: Gabriel y Jesús tenían un pacto. Algo que termina por dejar devastado a Damián al sentirse completamente traicionado.

Alguien acecha a Claudia sin que ella lo sepa. Por su lado, Gema sufre un fuerte dolor en la tienda delante de Teo. Carmen llama a urgencias y finalmente la dependienta termina perdiendo el bebé y tiene que ser intervenida de urgencia poniendo su vida en peligro.

Finalmente, María le entrega a Gabriel el diario de Marta en el que revela todos los detalles íntimos de su relación con Fina y de cómo Pelayo también es homosexual. Y él cumple con el pacto y le da a cambio la carta que la incrimina. Tras ello, ambas se dejan llevar por la pasión.