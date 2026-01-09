Terremoto en 'Sueños de Libertad': 10 fichajes con una actriz de 'Entrevías', importantes marchas y un salto temporal

'Sueños de libertad' ya tiene todo listo para el estreno de su tercera temporada. De hecho, los usuarios de atresplayer ya pueden disfrutar del capítulo 478, que en Antena 3 verá la luz el próximo viernes 16 de enero, y en el que arranca la nueva temporada de la ficción.

Una nueva tanda que llega con muchos cambios como una cabecera completamente renovada con Malú interpretando la sintonía en relevo de Marwan. Una cabecera que además sirve para descubrir a los nuevos personajes que llegan a la serie y los que desaparecen de la misma.

Los tres grandes protagonistas de 'Sueños de libertad' seguirán siendo Natalia Sánchez (Begoña), Oriol Tarrasón (Gabriel) y Dani Tatay (Andrés). Junto a ellos se mantienen como personajes clave Nancho Novo (Damián), Marta Belmonte (Marta) y Ana Fernández (Digna).

Pero además gracias a esta cabecera podemos avanzar que 'Sueños de libertad' contará con varias salidas en su reparto. Así, desaparecen tanto Javier Beltrán (Joaquín), Agnès Llobet (Gema) como Antonio Romero (Gaspar), quienes se despiden en el capítulo 477. Sin embargo, las ausencias más destacadas y cuyo futuro en la serie se desconoce son las de Roser Tapias (María) y Guillermo Barrientos (Luis).

Asimismo, en la nueva cabecera de 'Sueños de libertad' aparecen hasta diez nuevos fichajes que se incorporan a la serie en esta nueva temporada. Algunos de ellos ya se conocían como los de Fernando Andina ('Amar es para siempre'), Antea Rodríguez, que ya se incorporó a las tramas de la ficción hace unas semanas dando vida a Chloe Dubois, Ana Carlota Fernández ('Los Protegidos') y Xènia Tostado ('La cocinera de Castamar').

Pero a ellos hay que sumar otros cinco nuevos nombres que se suman al elenco de la ficción como es el caso de Itziar Atienza ('Entrevías', 'Desaparecido'), Dèlia Brufau ('Els encantats'), Marco H. Medina ('Anatomía de un instante'), Marina Orta ('Amar es para siempre') y Carlos Troya (Élite'). Por ahora se desconoce qué personajes interpretarán pero se suman a la serie para reforzar algunas de las tramas relacionadas con la empresa y la colonia.

Otra de las grandes novedades de la tercera temporada de 'Sueños de libertad' es que se producirá un pequeño salto temporal. Así, tras el capítulo 477 del jueves 15 de enero, se producirá un salto de cuatro meses en el tiempo después de que Gabriel haya conseguido todo el control de Perfumerías De La Reina tras el chantaje a Damián y Begoña se haya ido a vivir con él para proteger a Julia y su futuro bebé.

Una de las tramas principales en esta tercera temporada de 'Sueños de libertad' será la relación entre Marta y Chloe a la espera de saber si Fina (Alba Brunet) termina volviendo pues de hecho su personaje aparece fugazmente en la cabecera aunque no aparece su nombre por ahora.