Nuevo personaje en 'Sueños de Libertad': Actriz de 'Amar es para siempre' y 'Sin tetas no hay paraíso' que dará un giro al villano

'Sueños de Libertad' continúa ampliando su reparto. La serie diaria de Antena 3, la más vista de la televisión, no deja de engrosar su elenco artístico de cara a las tramas que van a entroncar la recta final de la segunda temporada. Y, tras la incorporación de Antea Rodríguez como Cloe, Aicha Villaverde como Mari Paz y Celia Castro como Delia, pronto veremos a Xenia Tostado como Beatriz, un enigmático personaje.

La actriz catalana, con una acreditada versatilidad interpretativa en todo tipo de géneros, es muy reconocida entre el público por series emblemáticas como 'Médico de familia', 'Sin tetas no hay paraíso', que le lanzó a la popularidad, 'Amar en tiempos revueltos', 'Amar es para siempre', 'Bandolera', 'Física o Química' o 'La cocinera de Castamar'.

Además, Tostado es pareja del actor Rodolfo Sancho. Así, el matrimonio vuelve a la primera línea en el ámbito profesional gracias al grupo Atresmedia. Y es que, en el caso de Rodolfo, hay que recordar que ha formado parte de la segunda temporada de 'Entre Tierras', cuyo estreno está previsto para marzo, y que va a estar en el reparto protagonista de 'Trazos ocultos', un domestic noir que encabezará junto a Toni Acosta.

Como decimos, Xenia Tostado va a interpretar a Beatriz, el tormentoso amor del pasado de Gabriel. Este nombre ya ha sonado mucho en los últimos capítulos aunque sin entrarse en detalles. Concretamente desde la aparición de Delia, la madre de Gabriel. Lo que sabemos hasta ahora sobre ese personaje no es mucho; tan solo que protagonizó un romance truncado con el actual marido de Begoña.

Se presume que será una pieza clave y decisiva en el final de la segunda temporada de 'Sueños de Libertad' y de cara a la tercera, que arrancará en enero. Todavía hay dudas de cuándo va a aparecer en la ficción, pero será cuestión de pocas semanas. ¿Llegará para desestabilizar a Gabriel definitivamente y poner en jaque sus planes de acabar con el clan De la Reina? ¿Qué secretos traerá consigo? ¿Supondrá la caída a los infiernos de Gabriel y se convertirá en una aliada?

Preguntas que muy pronto tendrán respuesta. Sin duda, el papel de Xenia Tostado promete revolucionar a lo grande la trama principal del serial producido en colaboración con Diagonal TV que cada tarde seduce a más de 1,2 millones de telespectadores en la pantalla de Antena 3.



