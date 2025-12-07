'Sueños de Libertad', avance semanal de los capítulos del 8 al 12 de diciembre: Una muerte y un regreso

'Sueños de libertad' vivirá un parón en su emisión el próximo lunes 8 de diciembre al ser festivo nacional por ser el día de la Inmaculada Concepción. De esa manera, la ficción solo emitirá cuatro nuevos episodios la próxima semana.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, María percibía que Claudia está muy incómoda con ella tras comenzar a trabajar en la fábrica y pensaba que quizás todo es por el affaire que tiene con Raúl y temía que ese secreto salga a la luz comprometiéndola frente a Andrés y los De La Reina. También la mujer hablaba con Delia sobre Gabriel para convencerle de lo bueno que está siendo su hijo con todos.

Cloe no dudaba en pedirle disculpas a Marta tras descubrir que Brossard plagió el perfume que habían preparado para Cobeaga. Tras ello, ambas volvían a tener un momento de gran conexión y complicidad. Por su parte, Tasio trataba de recuperar la confianza de Carmen sin gran éxito.

Luz insistía a Gema para que le cuente a Joaquín que está embarazada y los riesgos que podría acarrearle. Pero Gema seguía negándose a confesar su estado de buena esperanza y seguir adelante con él asumiendo las consecuencias que podría tener para su vida. Mientras, Cristina se empezaba a sentir acosada por Beltrán

Gabriel se enfrentaba con Begoña por culpa de la llegada de Delia y su conversación con Andrés y la enfermera le dejaba claro que no piensa permitir una relación llena de celos como la que tuvo con Jesús. Después, Gabriel no dudaba en encararse con Andrés por haber ido a buscar a su madre y compartía todas sus sospechas con María.

Finalmente, Begoña era testigo de cómo Gabriel tiene un momento de tensión con Julia tras gritarle delante de ella. Un desencuentro que provocaba que la enfermera empiece a cuestionarse su matrimonio y el proceso de adopción de la niña.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 8 al viernes 12 de diciembre:

Capítulo 453 de 'Sueños de Libertad' - Martes 9 de diciembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés le deja claro a Begoña que no piensa permitir que Gabriel le levante la voz a Julia como lo ha hecho y Damián tiene claro que desde la llegada de su madre, su sobrino no da pie con bola y Andrés insiste en que le va a vigilar. Después, Gabriel trata de acercarse a Julia y volverse a ganar su cariño.

Joaquín acompaña a Gema al dispensario después de descubrir que está embarazada. La dependienta trata de seguir adelante con su estado, pero Luz le recuerda todos los riesgos y empieza a buscar la mejor forma de ayudar a su cuñada tras poner sobre la mesa el aborto terapéutico que se hace en un país extranjero.

Tasio y Carmen siguen con sus discusiones mientras los comportamientos de Maripaz despiertan quejas de la colonia, aunque ella logra sostener su versión ante Claudia con firmeza después de zarandear a un niño y Carmen no duda en sospechar de ella. Beltrán regresa al laboratorio y trata de convencer a Cristina para que le perdone. Tras ver como acosa a su ex pareja, Luz no duda en dar la cara por la joven perfumista pidiéndole que se marche y no vuelva más.

Delia lee las cartas que le escribió su padre a Gabriel echándole la culpa a Damián por haberles dejado a la deriva. Y Gabriel no duda en hablar con su madre dejando claro que no le importa el pasado y que solo le preocupa el presente y le culpa de haberle separado de su padre. Por su parte, Andrés insta a la mujer a contar toda la verdad a la familia tras desvelarle todo lo que les ha hecho a ellos.

Cloe sigue acercándose cada vez más a Marta y le deja caer que el perfume de Brossard podría ser perfecto para una cita con su amante por el Sena. Y finalmente, la francesa da el paso de besar a la De La Reina pudiendo alterar el rumbo de su relación.

Capítulo 454 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 10 de diciembre

Marta le confiesa a Carmen que tiene buena sintonía con Cloe y ella no duda en decirle que salta a la vista porque le recuerda a su historia con Fina. Paralelamente, Cloe se acerca a Marta para disculparse por haberla besado.

Andrés trata de saber si Gabriel estaba al tanto de los engaños de María sobre su evolución y ella le asegura que no y él deja claro que su relación sigue tocando fondo cada vez más. Mientras, Damián le agradece a Digna que le esté ayudando tanto y le deja claro que sus sentimientos por ella no han cambiado pero ella le rechaza.

Begoña se abre con Luz y le comenta sus sospechas con Gabriel y le deja entrever que quizás se arrepiente de haberse casado con él porque no sabe quién es el verdadero Gabriel. Por su parte, después de una conversación con Begoña, Gema cambia de rumbo sobre su futuro embarazo.

Francisco Cárdenas se encuentra con Pelayo y no duda en dejarle caer que tiene una teoría sobre por qué cambió a Eladio de cárcel y que podría terminar por hundirle.

María le cuenta a Gabriel que le ha contado toda la verdad a Andrés y que no quiere que sea él quién le delate cuando se vea acorralado y él le recuerda que tiene la carta que le incrimina en la muerte de Víctor. Por otro lado, Gabriel reconoce que la actitud de Andrés le desconcierta y ella le anima a estar menos nervioso y que debe limar asperezas con su madre.

Capítulo 455 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 11 de diciembre

Damián y Digna vuelven a besarse retomando su relación y ella le deja claro que no se arrepiente y que espera que puedan caminar libres olvidándose del pasado para poder caminar juntos el resto de vida que les queda juntos. Por otro lado, Digna trata de saber qué le pasa a Joaquín y Luis le cuenta lo del embarazo de Gema.

Cristina recibe la llamada de su madre para comunicarle que Beltrán se ha suicidado dejándole completamente descompuesta. Por su parte, Marta recibe la visita de su suegra tratando de saber qué le ocurre a Pelayo mientras Cloe sigue mostrándose muy cercana a ella y le confiesa su bisexualidad y la De La Reina le cuenta su historia de amor con Fina sin hablarle directamente de ella.

Gabriel sigue la recomendación de María y trata de acercarse a Delia pero trata de saber si Andrés se ha aprovechado de ella y su madre le deja claro que no quiere hacerle daño y ambos terminan dándose un abrazo.

Paralelamente, Begoña sigue compartiendo tiempo con su suegra y Andrés no ve claro que pueda conseguir su objetivo después de que Delia de la cara por su hijo ante la familia.

Claudia brinda apoyo a Maripaz ante los rumores, mientras Manuela descubre una faceta oculta tras un incidente en la cantina. Y Gema insiste a Joaquín en que ha cambiado de opinión y quiere tener a su hijo corriendo los riesgos de lo que podría pasarle a ella, pero el Merino no está de acuerdo pues todo podría suponer perderla a ella e incluso al bebé.

Capítulo 456 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 12 de diciembre

Begoña le informa a Gabriel de que Delia les ha aclarado muchas dudas a Damián y Andrés sobre lo mal que lo pasaron en México y que ha reconocido que fue ella quién le inculcó el odio por su familia paterna. Una revelación que hace que Gabriel respire aliviado al ver el cambio.

Manuela intenta alertar a Claudia sobre Mari Paz porque tiene claro que esa chica no es trigo limpio, pero sus advertencias no surten efecto porque su sobrina no duda en dar la cara por la chica. Paralelamente, los despistes de Gaspar preocupan a Manuela que le sugiere acudir al médico aunque él se niega.

Damián trata de hablar con Delia sobre su hermano Bernardo y le hace ver por qué no le ayudó. Mientras, Andrés no entiende el cambio de Delia y se enfrenta con Begoña tras seguir con sus acusaciones sobre Gabriel. Por si fuera poco, Andrés busca respuestas en Delia, pero se topa con reproches inesperados.

Digna le pide a Luz que hay que convencer a Gema para que no siga adelante con su embarazo. Pero la doctora trata de hacerles ver a su suegra y a Luis de que es una decisión muy personal y es difícil que le pueda ayudar. Mientras, Gema insiste a Joaquín en que por favor le apoye en tener al bebé.

Cristina regresa de Madrid todavía afectada por el suceso ocurrido con Beltrán. Y Doña Clara vuelve a la colonia y decide proteger a Pelayo sobre que Cárdenas ha descubierto el traslado de Eladio y se lo oculta a Marta pese a su preocupación porque la verdad de su matrimonio salga a la luz.