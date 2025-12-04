'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 5 de diciembre: Gabriel cruza todos los límites y la decisión de Gema

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho recientemente registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevos actores y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe confirmaba con Luis sus sospechas de que el nuevo perfume de Brossard es el mismo que el que Perfumerías De La Reina había desarrollado para Cobeaga. Y tras descubrirlo se sentía completamente decepcionada y no dudaba en compartirlo con Tasio.

Tras ver el nuevo negocio de Joaquín, Damián tomaba una importante decisión y anunciaba su decisión de retomar su trabajo en Perfumerías De La Reina. Tras su vuelta, el patriarca tenía un fuerte desencuentro con su sobrino tras dejarle claro a Gabriel de que no puede volver a confiar en él y le pedía absoluta transparencia si quiere seguir teniéndole de su lado.

Tasio trataba de convencer a Carmen para que le acompañe a su cena con los franceses y le regala un vestido, pero ella lo rechazaba. Tras sentirse desplazada también por Claudia, Carmen terminaba encontrando en David un fuerte apoyo. Por su parte, Luz y Luis ayudaban a Joaquín a sacar adelante el encargo y Gema se sentía incapaz de compartir con su familia su delicado estado de salud y su embarazo.

Delia no dudaba en hablar con Begoña para poderla conocer mejor y también pedía conocer a Julia. Y pese al momento de tensión entre la enfermera y el abogado, Begoña conectaba enseguida con su suegra. Tras ver que su madre está empezando a ganarse a su mujer, Gabriel no dudaba en amenazarla para que no revele ninguna información comprometida sobre ellos.

Begoña decidía hablar con Andrés para lograr algunas respuestas que le tienen inquietas sobre la llegada de Delia y trataba de saber si él tiene algo que ver con su aparición. El De La Reina le negaba que él tenga nada que ver pero ella no se lo terminaba de creer.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 452 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 5 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 452 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María percibe que Claudia está muy incómoda con ella tras comenzar a trabajar en la fábrica y piensa que quizás todo es por el affaire que tiene con Raúl y teme que ese secreto salga a la luz comprometiéndola frente a Andrés y los De La Reina. También la mujer habla con Delia sobre Gabriel para convencerle de lo bueno que está siendo su hijo con todos.

Cloe no duda en pedirle disculpas a Marta tras descubrir que Brossard plagió el perfume que habían preparado para Cobeaga. Tras ello, ambas vuelven a tener un momento de gran conexión y complicidad. Por su parte, Tasio trata de recuperar la confianza de Carmen sin gran éxito.

Luz insiste a Gema para que le cuente a Joaquín que está embarazada y los riesgos que podría acarrearle. Pero Gema sigue negándose a confesar su estado de buena esperanza y seguir adelante con él asumiendo las consecuencias que podría tener para su vida. Mientras, Cristina se empieza a sentir acosada por Beltrán

Gabriel se enfrenta con Begoña por culpa de la llegada de Delia y su conversación con Andrés y la enfermera le deja claro que no piensa permitir una relación llena de celos como la que tuvo con Jesús. Después, Gabriel no duda en encararse con Andrés por haber ido a buscar a su madre y comparte todas sus sospechas con María.

Finalmente, Begoña es testigo de cómo Gabriel tiene un momento de tensión con Julia tras gritarle delante de ella. Un desencuentro que provoca que la enfermera empiece a cuestionarse su matrimonio y el proceso de adopción de la niña.