'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 4 de diciembre: la amenaza de Gabriel a Delia y el vuelco con Damián

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevos actores y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trataba de convencer a Begoña de que Delia es una mujer vengativa y que lo único que quiere es arruinarle la vida, pero ella no entendía cómo puede hablar así de su madre provocando que se abra una brecha en el recién inaugurado matrimonio poniendo al abogado en jaque.

Cloe y Marta seguían con los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia masculina y cuando la francesa intenta tener un detalle con ella, Marta no dudaba en rechazarlo y ponía freno a su relación. En la tienda, Carmen y Tasio pasaban de la reconciliación a una nueva discusión en apenas unos minutos tras pedirle que le acompañe a una cena con los franceses.

Delia cree que su llegada a Toledo no ha sido acertada y le pedía a Andrés que le ayude a regresar a la residencia pero él insistía en pedirle que se quede animándola a retomar la relación con su hijo. Por su parte, María le reprochaba a Gabriel que la llegada de su madre le ponga en problemas pues ambos piensan que Andrés está detrás de esta jugada.

Damián conocía el nuevo negocio de Joaquín y tras verlo no dudaba en recordar los inicios de Perfumerías De La Reina cuando se asoció con Gervasio. Paralelamente, Gabriel trataba de convencer a su tío Damián para que venda parte de la empresa familiar tras abrirse con él y con Marta sobre por qué les mintió sobre la muerte de su madre.

Cristina no dudaba en encararse con Beltrán por haber revelado el secreto de su adopción sin su consentimiento y le dejaba claro que no quiere volver a saber nada de él. Por último, Begoña se desahogaba con Luz sobre las mentiras de Gabriel y Luis no dudaba en reprocharle a Andrés las armas sucias que está utilizando para acabar con su primo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 451 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 4 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 451 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe confirma con Luis sus sospechas de que el nuevo perfume de Brossard es el mismo que el que Perfumerías De La Reina había desarrollado para Cobeaga. Y tras descubrirlo se siente completamente decepcionada y no duda en compartirlo con Tasio.

Tras ver el nuevo negocio de Joaquín, Damián toma una importante decisión y anuncia su decisión de retomar su trabajo en Perfumerías De La Reina. Tras su vuelta, el patriarca tiene un fuerte desencuentro con su sobrino tras dejarle claro a Gabriel de que no puede volver a confiar en él y le pide absoluta transparencia si quiere seguir teniéndole de su lado.

Tasio trata de convencer a Carmen para que le acompañe a su cena con los franceses y le regala un vestido, pero ella lo rechaza. Tras sentirse desplazada también por Claudia, Carmen termina encontrando en David un fuerte apoyo. Por su parte, Luz y Luis ayudan a Joaquín a sacar adelante el encargo y Gema se siente incapaz de compartir con su familia su delicado estado de salud y su embarazo.

Delia no duda en hablar con Begoña para poderla conocer mejor y también pide conocer a Julia. Y pese al momento de tensión entre la enfermera y el abogado, Begoña conecta enseguida con su suegra. Tras ver que su madre está empezando a ganarse a su mujer, Gabriel no duda en amenazarla para que no revele ninguna información comprometida sobre ellos.

Begoña decide hablar con Andrés para lograr algunas respuestas que le tienen inquietas sobre la llegada de Delia y trata de saber si él tiene algo que ver con su aparición. El De La Reina le niega que él tenga nada que ver pero ella no se lo termina de creer.